Selbitz nach dem Unwetter: "Wiederaufbau wird lange dauern"

"Vieles, was aufgebaut worden war, ist dahin. Nachbarn und Firmen stehen vor dem Nichts": In einem Schreiben an die Bewohner der oberfränkischen Stadt Selbitz bedankt sich Stefan Busch nicht nur bei den zahlreichen Helfern, die bei dem Unwetter im Landkreis Hof im Einsatz waren.

Der Erste Bürgermeister von Selbitz richtet auch den Blick nach vorne. Denn die Zerstörung und die Not, die aus dieser Katastrophe entstanden seien, werde die Stadt noch lange Zeit beschäftigen. "Ganz Selbitz steht vor einer gewaltigen Herausforderung", wird Busch auf der Website der Stadt zitiert.

Bewohner von Selbitz müssen Trinkwasser abkochen

Als eine von vielen Herausforderungen gilt es auch, eine saubere Trinkwasserversorgung wiederherzustellen. Derzeit müssen die Bewohner von Selbitz und den dazugehörigen Ortsteilen ihr Trinkwasser aus den Leitungen abkochen. Der Tiefbrunnen der Stadt sei mit Kolibakterien verunreinigt, heißt es aus dem Rathaus. Von der Maßnahme sind knapp 5.000 Einwohner betroffen. Eine Entwarnung erfolge vermutlich Mitte nächster Woche, heißt es.

In seinem Schreiben will der Bürgermeister aber auch Mut machen und das Positive aus den überlaufenen Kellern und überfluteten Firmen ziehen, die zum Teil damit rechnen, wochenlag nicht produzieren zu können. Es sei vielleicht unerwartet etwas Weiteres sichtbar geworden, so Busch: "Solidarität, Hilfsbereitschaft, selbstloser Einsatz für seinen Mitbürger und Nachbarn."

Hofer Hochwasser-Hotline wird verlängert

Hilfsbereitschaft bietet unterdessen auch weiterhin der Landkreis Hof an. Die eingerichtete Hotline für Betroffene des Hochwassers wird nämlich verlängert. Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Telefonnummer auch am Montag erreichbar. Unter der Hotline stehen Mitarbeitende des Landratsamtes zur Verfügung, um bei Fragen zu Müllentsorgung, finanzieller Entschädigung oder Verkehrsanbindungen weiterzuhelfen. Von 8.00 bis 12.00 Uhr ist die Telefonnummer erreichbar.