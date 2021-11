Selbitz: Erneut Feuer in leer stehendem Fabrikgebäude

Bei einem Brand in Selbitz im Landkreis Hof ist am Montagfrüh enormer Sachschaden entstanden. Eine Schadenssumme konnte die Polizei aber nicht nennen, da das leerstehende Gebäude abgerissen werden sollte und der Eigentümer für eine Schätzung des Schadens nicht zu erreichen war.

90 Feuerwehrkräfte bekämpfen Flammen und Rauch

Zeugen hatten laut Polizei die Feuerwehr alarmiert und berichtet, dass Flammen und Rauch aus dem Dach der Fabrik in der Hofer Straße drangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Dachgeschoss bereits im Vollbrand gestanden. 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren mussten Glutnester bekämpfen und dazu Teile des Gebäudes abtragen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, allerdings kam es wegen einer Straßensperrung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Fabrik in Selbitz: Zweiter Brand innerhalb weniger Wochen

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandorts. Laut Polizei musste die Feuerwehr innerhalb weniger Wochen bereits zum zweiten Mal zu dem Fabrikgelände in Selbitz ausrücken, dort hatte es an anderer Stelle schon einmal gebrannt.