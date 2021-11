Selber Wölfe: Acht Eishockey-Spieler und auch Trainer infiziert

Zuerst wurden vier Spieler, dann zwei weitere und jetzt erneut zwei Eishockey-Spieler der Selber Wölfe positiv getestet. Und auch Headcoach Herbert Hohenberger hat sich mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Verein am Freitag mit. Damit sind insgesamt acht Selber Wölfe an Corona erkrankt sowie ihr Trainer.

Trotz zahlreicher Infektionen treten die Selber Wölfe in Freiburg an

Trotz der weiteren Infektionen werden die noch gesunden Selber Wölfe und Co-Trainer Marc Thumm am Dienstag zum Ligaspiel nach Freiburg reisen, heißt es in der Mitteilung der Selber Wölfe, die in der Zweiten Liga spielen. Thumm erhielt von der Deutschen Eishockeyliga eine Gastlizenz.

Verein hofft auf baldige Genesung aller infizierten Spieler

Wann die mit Corona infizierten Spieler sowie Trainer Hohenberger in den Kader zurückkehren werden, hänge von ihrem individuellen Gesundheitszustand ab, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verein wünscht allen Infizierten einen milden Krankheitsverlauf und baldige vollständige Genesung.

Wegen Infektionen Eishockey-Spiele gegen Bayreuth abgesagt

Bereits am Freitag (05.11.21) waren zunächst vier Spieler positiv getestet worden, woraufhin das Oberfrankenderby in Selb gegen Bayreuth abgesagt werden musste und sich die komplette Mannschaft sowie auch Trainer und Betreuer einem PCR-Test unterzogen. Diese Tests ergaben zwei weitere positiv getestete Spieler, teilte der Verein am Montag (08.11.21) mit.

Auch Auswärtsspiel gegen Kaufbeuren abgesagt

Wegen der Corona-Infektionen bei den Selber Wölfen war auch das am Sonntag (07.11.21) angesetzte Auswärtsspiel gegen Kaufbeuren ausgefallen. Alle Spieler und Betreuer der Selber Wölfe hatten sich nach Vereinsangaben gegen Corona impfen lassen.