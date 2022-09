Selber Tag, selbe Strecke: Autofahrer zwei Mal geblitzt

Gleich zwei Mal ist ein 50 Jahre alter Mann in Hof an einem Tag und an ein und der selben Stelle geblitzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto am Dienstag am Südring zunächst in Richtung Kösseinestraße in die Radarfalle geraten.

Autofahrer droht 440 Euro Bußgeld

Statt der erlaubten 30 Stundenkilometer hatte der Mann nach Angaben der Polizei 67 km/h auf dem Tacho. Hierfür sieht der Bußgeldkatalog 260 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot vor.

Doch damit nicht genug: Kurze Zeit später wurde der 50-Jährige mit 57 Stundenkilometern auf der Gegenfahrbahn geblitzt. Dafür werden nochmals 180 Euro Bußgeld und ein weiterer Punkt in Flensburg fällig.

Insgesamt gingen der Polizei bei der rund fünfstündigen Messaktion 103 Tempo-Sünder ins Netz. Die Geschwindigkeit von fast 2.000 Fahrzeugen wurde überprüft.