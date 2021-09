Selb will Outlet-Stadt werden – doch es herrscht Stillstand

Outlet-Shopping ist in Selb schon seit Jahren ein Thema – vor allem ehemalige Gebäude der seit den 90er Jahren stark geschrumpften Porzellanindustrie werden dafür schon länger genutzt. Sie gehören seit einigen Jahren der Munitor-Gruppe, einem Projektentwicklungsunternehmen aus dem Saarland mit großen Plänen: Das Unternehmen hat einige Teile abgerissen, die ehemalige Ofenhalle komplett entkernt und zum modernen Outlet-Einkaufszentrum umgebaut. Mehrere neue Gebäude für Geschäfte sollen auf dem Gelände noch folgen. Die Gesamtkosten alleine für diesen ersten Bauabschnitt schätzt das Unternehmen auf etwa 50 Millionen Euro.

Das Geld fehlt, die Baustellen stehen still

Inzwischen passiert auf den vielen angefangenen Outlet-Baustellen schon seit Monaten nichts mehr. Aktuell fehlt schlicht und ergreifend das Geld, daraus macht der Munitor-Projektverantwortliche Patrick Müller keinen Hehl. Dafür verantwortlich seien die Corona-Pandemie und die Lockdowns. Zehn der letzten 18 Monate musste das im April 2019 eröffnete Center geschlossen bleiben – das habe mehrere bereits akquirierte Finanzpartner beim Thema stationärer Handel extrem vorsichtig gemacht. Die Gruppe wolle nun lieber erst einmal abwarten. Den bisherigen Baufortschritt habe sein Unternehmen fast ausschließlich aus eigenen Mitteln geleistet, aber da sei inzwischen eine Grenze erreicht, so Müller.

Weite Teile des Selber Innenstadt-Westens sollen umgebaut werden

Seit mittlerweile acht Jahren wird in enger Abstimmung mit dem Rathaus an dem Großprojekt geplant. Das Heinrich-Areal soll dabei nur der erste Schritt sein. Ist der abgeschlossen, soll als nächstes ein kompletter Häuserzug zwischen dem Ex-Industriegelände und der Innenstadt vollständig abgerissen werden. So soll ein Brückenschlag zu einem der größten Sorgenkinder der Stadt Selb geschaffen werden: Ein ehemaliges Kaufhaus, das schon seit gut 15 Jahren mehr oder weniger leer steht.

Gearbeitet wird auch im Bürgerpark nicht

Ebenfalls Teil des Gesamtprojekts "Neue Mitte" in Selb ist auch der ehemalige Bürgerpark. Dort wird im Auftrag der Stadt, der Munitor-Gruppe und einiger weiterer Partner ein neues Gebäude errichtet, das – wenn es fertig ist – 17 Wohnungen sowie die Stadtbibliothek beherbergt. Eigentlich soll hier ein Teil der Menschen einziehen, die bisher in den Häusern wohnen, die für den Brückenschlag abgerissen werden sollen.

Laut Stadt und Munitor gibt es aber Probleme mit dem Generalunternehmer – zwar steht ein Baukran auf dem Gelände, aber auch hier ist seit mehreren Monaten nicht mehr gearbeitet worden. Bisher gibt es nur eine Baugrube und einige Fundamente.

Oberbürgermeister gibt sich weiter optimistisch

Dass die vielen Verzögerungen sehr ärgerlich und für die Bürger an manchen Stellen kaum noch nachvollziehbar sind, verstehe er durchaus, sagt Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch (Aktive Bürger). Dennoch gibt er sich ungebrochen optimistisch: "Das Ob stand und steht nie in Frage, nur das Wann steht in Frage", sagt er im BR24-Interview. Planerische Arbeiten und Genehmigungsverfahren laufen Pötzsch zufolge im Hintergrund wie vorgesehen weiter.

Gute Nachrichten gibt es immerhin beim Kreisverkehr neben dem Outlet-Center zwischen Autobahn und Innenstadt: Der nähert sich der Fertigstellung und wird voraussichtlich im Oktober eröffnet. Die mehr als einjährige Straßensperre hat dann ein Ende. An ein gutes Ende beim Thema Outlet-Center glauben viele Bürgerinnen und Bürger aber wohl erst, wenn tatsächlich wieder auf den Baustellen gearbeitet wird.