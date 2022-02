Selb: Panzergranate in Geheimfach eines Holzschranks entdeckt

Beim Ausräumen eines Bauernhauses in Selb hat am Sonntag eine 39 Jahre alte Frau eine Panzergranate, Schwarzpulver und Munition in einem Schrank entdeckt. Sie verständigte die Polizei in Marktredwitz, die den Fund einer technischen Sondergruppe übergab.

Panzergranate in Steinbruch gezielt zur Detonation gebracht

Die Spezialisten brachten die brisanten Gegenstände laut Polizeibericht in einen Steinbruch. Dort wurde die Panzergranate gezielt detoniert. Die Granate hatte sich in einem Geheimfach des Holzschrankes befunden, der von der Frau nach den Ausräumarbeiten verkauft und deshalb zerlegt werden sollte. Ein Polizeisprecher vermutet, dass die Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg stammt.