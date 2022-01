Selb: Mann würgt schwangere Freundin und zeigt Hitlergruß

Am Neujahrsmorgen soll ein 24 Jahre alter Mann in Selb seine schwangere Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen haben. Später habe er Polizeibeamten den Hitlergruß gezeigt, berichtet die Polizei.

Mann würgt und schlägt schwangere Freundin

Demnach sei der Mann gegen 02.30 Uhr mit seiner schwangeren Lebensgefährtin in Streit geraten. Dabei habe er seine Partnerin so stark gewürgt, dass diese ihm aus Panik eine Thermoskanne gegen den Kopf geschlagen habe. Daraufhin hat der Mann mehrmals auf die Schwangere eingeschlagen, so der Vorwurf. Die Frau verletzte sich dabei an der Lippe, berichtet die Polizei.

24-Jähriger zeigt Hitlergruß

Nach Eintreffen der Beamten habe sich der 24-Jährige uneinsichtig verhalten und den Hitlergruß gezeigt. Der Mann ohne festen Wohnsitz musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.