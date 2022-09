Selb: Mann attackiert Kinder und beißt Polizeibeamten

Erst hat er Kinder angegriffen und dann einen Polizeibeamten in den Oberschenkel gebissen: Deshalb ist in Selb im Landkreis Wunsiedel ein 27 Jahre alter Mann in Haft genommen worden. Gegen den wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Polizisten in den Oberschenkel gebissen - dienstunfähig

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Freitag in der Schillerstraße zunächst eine Gruppe von Kindern mit einem sogenannten Müllgreifer attackiert. Die von Passanten alarmierten Beamten trafen den 27-Jährigen stark alkoholisiert an, heißt es in der Mitteilung weiter. Als die Polizei den Mann festnehmen wollte, leistete er mit Schlägen und Tritten Widerstand und biss einen Beamten in den Oberschenkel.

Widerstand auch bei Blutentnahme geleistet - 2,38 Promille

Eine von der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus veranlasste Blutentnahme ergab einen Wert von 2,38 Promille. Auch dort leistete der 27-Jährige Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Der in den Oberschenkel gebissene Polizist wird laut Polizei seinen Dienst nicht fortsetzen können. Die angegriffenen Kinder blieben unverletzt.