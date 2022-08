Selb: Europas größter Porzellanflohmarkt hat 400 Stände

In Selb im Landkreis Wunsiedel findet bis zum kommenden Montag zum 30. Mal das Fest der Porzelliner statt. Höhepunkt ist dabei Europas größter Porzellanflohmarkt in der Selber Innenstadt.

Europas größter Porzellanflohmarkt

Laut dem Veranstalter, dem Verein "Forum Selb erleben", werden am Samstag ab 08.00 Uhr an rund 400 Ständen ausschließlich Waren aus Porzellan und Keramik angeboten. Am Sonntag folgen ab 10.00 Uhr weitere 115 Anbieter. Geboten werden außerdem umfangreiche Informationen über die Geschichte und die Herstellung von Porzellan, Vorführungen oder auch Mitmachstationen, an denen sich Interessierte selbst als Porzellanmaler versuchen können.

Fest der Porzelliner: Porzellanmanufakturen sind auch dabei

Eingebunden in das Fest der Porzelliner sind auch das Porzellanikon und die ortsansässigen Porzellanmanufakturen mit ihren jeweiligen Outlets und Werksverkäufen in Selb und Schönwald. Da der Weg in die Selber Innenstadt aus Richtung Norden momentan durch Bauarbeiten versperrt ist, empfiehlt die Stadtverwaltung eine Anfahrt über die Anschlussstelle Selb West der A93.