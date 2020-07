Selb: Einbrecher erbeuten Schmuck aus Juweliergeschäft

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben zwei Einbrecher am Sonntagmorgen in Selb erbeutet. Zeugen verständigten die Polizei gegen 3.00 Uhr in der Früh. Demnach schlugen die zwei Männer das Schaufenster des Geschäfts in der Ludwigstraße mit brachialer Gewalt ein. Von dort entwendeten sie greifbare Schmuckstücke im mittleren vierstelligen Wert und flüchteten unerkannt in Richtung Bachstraße.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die vermummten Täter waren dabei dunkel gekleidet. Einer der beiden soll 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Figur haben, der andere soll 1,90 Meter groß und von schlanker Statur sein. Die Kriminalpolizei in Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 092817040 entgegengenommen.