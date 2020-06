Sekundenschlaf: Schwerer Unfall auf der A6 bei Ansbach

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A6 zwischen Lichtenau und Ansbach sind am Montagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Laut Polizei ist ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am Steuer kurz eingeschlafen und ungebremst in einen Lastwagen gekracht.

Aufprall mit 100 Kilometern pro Stunde

Der 19-Jährige war mit sechs Mitfahrern auf der A6 Richtung Heilbronn unterwegs. Zeugen schilderten der Polizei, dass er dort mit mindestens 100 Kilometern pro Stunde auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Der Kleinbus wurde daraufhin in die Mittelleitplanke geschleudert. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden Teile des Lieferwagens auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Zwei schwer, aber nicht lebensgefährlich Verletzte

Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Drei Insassen des Kleinbusses wurden verletzt, zwei davon schwer. Laut Polizei sind die Verletzungen jedoch nicht lebensgefährlich. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ermittlungen gegen Unfallverursacher

Der 19-jährige Fahrer des Kleinbusses gab gegenüber der Polizei selbst an, kurz am Steuer eingenickt gewesen zu sein. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt.