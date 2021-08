Sekundenschlaf am Steuer: Mann bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich auf der A9 schwer verletzt, offenbar war er beim Autofahren eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, war der 46 Jahre alte Mann am frühen Mittwochmorgen gegen 2.50 Uhr bei der Anschlussstelle Gefrees in Fahrtrichtung München unterwegs, als er am Steuer einschlief und auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr.

Kleintransporter-Fahrer schwer verletzt

Der vordere Bereich des Kleintransporters sei durch den Aufprall komplett deformiert worden, heißt es. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 30.000 Euro.

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Für die Dauer der Bergung, an der unter anderem die Feuerwehren aus Gefrees und Marktschorgast beteiligt waren, war die rechte Fahrspur gesperrt. Den schwer verletzten Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, so die Polizei.