SEK-Einsatz wegen Softair-Waffe in Forchheim

Der 24-Jährige beschwerte sich über den Partylärm aus der Nachbarwohnung, so die Polizei. Den Angaben zufolge kam zum Streit mit mehreren Gästen, daraufhin holte der junge Mann eine Softair-Pistole und gab mehrere Schüsse ab. Ein Gast geriet in Panik und wollte aus dem Fenster springen. Er verletzte sich an der Glasscheibe.

Suche nach Waffenbesitzer

Weil die Waffe täuschend echt aussah, rückte die Polizei mit einem schwer bewaffneten Spezialeinsatzkommando an. Da war der Nachbar aber schon geflüchtet. Nun wird der 24-Jährige gesucht, ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.