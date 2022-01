Mann tötet Frau und sich selbst in Pegnitz

In einer Wohnung in Pegnitz im Landkreis Bayreuth hat die Polizei zwei tote Personen gefunden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage des BR mitteilt, habe der mutmaßlich 63 Jahre alte Bewohner der Wohnung am Sonntag sich und seine 74 Jahre alte Ehefrau erschossen. Mutmaßlich deshalb, weil aufgrund der Schwere der Schussverletzungen erst eine rechtsmedizinische Untersuchung Klarheit über die Identität der leblosen Körper geben könne.

Pegnitz: Anrufer droht mit Suizid

Der Mann hatte zuvor bei der Polizei angerufen und angekündigt, sich umzubringen. Ob auch die Frau sterben wollte oder gegen ihren Willen getötet wurde, sei noch nicht klar. Auch in einem solchen Fall hätte der Mann aber ein Verbrechen begangen, so eine Sprecherin der Polizei zum BR. In der Wohnung sei ein Abschiedsbrief gefunden worden, dessen Echtheit aber noch geprüft werden müsse.

Mann besitzt Waffen-Erlaubnis

Weil erste Recherchen der Polizei ergaben, dass der Mann über eine Erlaubnis zum Besitz von Waffen verfügte, rückte am Nachmittag ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Nürnberg am Wohnort des Anrufers an. Weitere Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden in Sicherheit gebracht und von Mitarbeitern des Roten Kreuzes in der Pegnitzer Wiesweiherhalle versorgt.

SEK findet leblose Körper in Wohnung

Da die Polizeibeamten vor Ort keinen Kontakt mehr mit dem Anrufer aufnehmen konnten, stürmten sie schließlich die Wohnung und fanden darin die beiden leblosen Körper.