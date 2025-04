SEK-Einsatz: Mann schießt in Rosenheim auf Bauarbeiter

In Rosenheim ist am Donnerstag die Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und einem Bauarbeiter eskaliert. Der 68-jährige Anwohner bedrohte den Arbeiter mit einer scharfen Schusswaffe. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurden hinzugezogen, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Notruf nach Bedrohung

Der Baustellenmitarbeiter hatte Donnerstagnachmittag den Notruf verständigt, weil er sich von einem Anwohner beleidigt und bedroht fühlte. Der Mann habe aus dem Fenster seiner Wohnung mit einer Schusswaffe hantiert, außerdem seien schussähnliche Geräusche zu hören gewesen. Aufgrund der Meldung wurden ein Großaufgebot zu dem Tatort geschickt. Das Wohnanwesen, in dem sich der 68-Jährige aufhielt, wurde umstellt, ein Zugriff durch das Spezialeinsatzkommando vorbereitet. Die auf solche Situationen spezialisierte Verhandlungsgruppe konnte ihn aber durch Gespräche zum Aufgeben und freiwilligen Herauskommen bewegen. Vor dem Wohnanwesen ließ sich der 68-Jährige dann widerstandslos festnehmen.

Schütze jetzt in U-Haft

Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Rosenheim erhärtete sich der Verdacht, dass der 68-Jährige tatsächlich versucht hatte, auf den Baustellenarbeiter zu schießen, diesen jedoch verfehlte. Als Tatmotiv wird Ärger über den Baustellenlärm vermutet. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde neben der mutmaßlichen Tatwaffe eine zweite scharfe Schusswaffe, sowie weitere Munition aufgefunden. Aufgrund der neuen Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann, der auf Anordnung eines Ermittlungsrichters auch erlassen wurde. Der 68-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.