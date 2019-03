SEK-Einsatz in Nürnberg beendet: 30-Jähriger festgenommen

Eine Polizei habe den Sohn unweit des Wohnanwesens seiner Eltern angetroffen, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Offenbar habe er das Haus verlassen, noch bevor seine Eltern die Polizei alarmiert hatten.

Auf offener Straße gefasst

Das SEK war am Vormittag in den Nürnberger Südosten gerufen worden, nachdem dort ein Familienstreit eskaliert war. Wegen möglicher Waffen im Haus war die Polizei mit speziell geschulten Verhandlungskräften angerückt. Während die Beamten das Haus durchsuchten, entdeckte eine Polizeistreife den Mann wenige Straße weiter, so der Polizeisprecher. Nun wird seinen Worten zufolge geprüft, ob der Streit mit den Eltern strafrechtliche Konsequenzen für den 30-Jährigen haben wird: Im Raum stehe Körperverletzung, so der Sprecher.