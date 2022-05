SEK-Einsatz in Erlangen: Mann verschanzt sich in Wohnung

Seit Stunden verschanzt sich in Erlangen ein 34-Jähriger in seiner Wohnung in Erlangen. Um 16 Uhr war die Polizei bereits gerufen worden. Es sei um einen Familienstreit gegangen, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten Schläge und Knallgeräusche gehört, diese aber nicht zuordnen können. Deshalb sei vorsorglich das Sondereinsatzkommando verständigt worden.

Mann will Wohnungstür nicht öffnen

Spezielle Verhandlungsführer seien ebenso im Einsatz, so eine Polizeisprecherin. Da sich der Mann kurzzeitig auf seinem Balkon zeigte, spannte die Feuerwehr vorsichtshalber auch ein Sprungtuch. Derzeit werde mit dem 34-Jährigen gesprochen, er weigere sich jedoch die Wohnungstür zu öffnen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Polizeiangaben nicht.