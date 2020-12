SEK-Einsatz bei Nürnberg: Mann schießt mit Pfeilen

Ein 60-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen mit Pfeilen aus seiner Wohnung heraus auf die Straße geschossen. Nach Angaben der Polizei hörten Zeugen laute Knallgeräusche und informierten die Einsatzkräfte. Mehrere Streifen fuhren zum angegebenen Tatort in Prackenfels im Landkreis Nürnberger Land. Dort fanden sie nicht nur Pfeile, die auf der Straße lagen. Einige steckten auch in der gegenüberliegenden Hauswand.

SEK nimmt Pfeil-Schützen fest

Die Polizei sperrte daraufhin das Gelände weiträumig ab und brachte weitere Bewohner in Sicherheit. Doch mehrere Versuche, mit dem Schützen Kontakt aufzunehmen, schlugen fehl. Daraufhin wurde das SEK alarmiert. Speziell geschulte Beamte versuchten über Stunden, mit dem Wohnungsinhaber in Kontakt zu treten, doch dieser reagiert nicht. Außerdem lagen Hinweise vor, dass sich weitere Waffen in der Wohnung befinden könnten. Gegen 13 Uhr nahmen SEK-Beamte den Mann widerstandslos fest.

Beamte finden Waffen – Mann in Klinik eingewiesen

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei eine Machete, sowie ein Pressluftgewehr mit dem die Pfeile vermutlich abgeschossen wurden. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.