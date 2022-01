SEK-Einsatz: 19-Jähriger geht mit Machete auf Sanitäter los

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen in Hohenfels im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst.

Polizei: 19-Jähriger "ausgetickt"

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei der 19-Jährige "ausgetickt" und dann mit der Machete auf Sanitäter losgegangen. Der Rettungsdienst habe sich daraufhin zurückgezogen. Danach sei das SEK angerückt und habe den Mann festgenommen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Motiv ist noch unklar

Warum der 19-Jährige auf die Sanitäter losging, ist laut dem Sprecher noch unklar. Ebenfalls konnte der Beamte noch nicht genau sagen, warum es zuvor zu dem Rettungseinsatz gekommen war. Es habe sich wohl um einen medizinischen Notfall gehandelt.