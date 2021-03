14.03.2021, 12:15 Uhr

SEK durchsucht Wohnung nach Bedrohung mit Waffe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem SEK-Einsatz in Nürnberg-Mögeldorf gekommen. Zuvor soll ein 18-Jähriger zwei Jugendliche in dessen Wohnung mit einer Waffe bedroht und geschlagen haben. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.