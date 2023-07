Seitenwagen-Motocross: Weltmeisterschaft in Bessenbach

Adrian Peter legt seine Knieprotektoren an: Erst den rechten, dann den linken. Danach kommen die Handschuhe, den Helm nimmt er in die linke Hand. Der 27-Jährige macht sich bereit für sein nächstes WM-Rennen – im Seitenwagen-Motocross. Durch die immer gleichen Abläufe versucht er sich zu fokussieren. Denn in der kommenden halben Stunde muss jede kleinste Bewegung sitzen. Konzentriert steigt Adrian Peter auf sein Motorrad und wartet bis Beifahrer Joel Hoffmann neben ihm Platz nimmt: im Stehen auf dem speziellen Seitenwagen.

Straßbessenbach: Die Welt zu Besuch im 2.000-Seelen-Ort

Adrian Peter und Joel Hoffmann bilden ein Motocross-Gespann. Ihr Heimatverein ist der unterfränkische Motorsportclub MSC Strassbessenbach in der Nähe von Aschaffenburg. Am Wochenende hat der die Weltmeisterschaft im Seitenwagen-Motocross, auch Sidecarcross genannt, ausgerichtet. 32 Teams aus elf Ländern gingen dort an den Start. Und auch die Fangemeinde ließ nicht auf sich warten: Insgesamt rund 8.000 Menschen hatten sich letztendlich auf dem Sportgelände Straßbessenbach versammelt. Der Ort mit gut zweitausend Einwohnern wurde für eine Woche zum Festival-Gelände.

Team-Sport Sidecarcross: "Immer kurz vor der Grenze"

Für Adrian und Joel eine besondere Herausforderung. "Es ist natürlich mit gewissem Druck verbunden, vor Heimpublikum anzutreten", so Adrian, "aber gleichzeitig auch enorm motivierend." Zum ersten Mal fahren er und Joel Hoffmann in dieser Weltmeisterschaft als Team zusammen – eine zusätzliche Herausforderung, denn Fahrer und Beifahrer müssen beim Seitenwagensport perfekt aufeinander abgestimmt sein.

Während Adrian das Motorrad steuert, sorgt Joel auf dem Seitenwagen dafür, dass das Gespann optimal in der Spur bleibt und nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h lehnt er sich dafür waghalsig aus dem Wagen – sein Körper oft nur wenige Zentimeter über dem Boden. Angst hat Joel aber nicht, nur Respekt: "Es hat so etwas von Freiheit", versucht er das Gefühl zu beschreiben. "Man ist immer kurz vor der Grenze, vorm Risiko, das ist einfach super."

Zwei Punkterennen: Strecke als Herausforderung

Bei den WM-Rennen in Straßbessenbach gehen die beiden daher selbstbewusst an den Start. Nach Qualifikation und Trainingsdurchlauf gibt es zwei Punkterennen, die in die WM-Wertung einbezogen werden. Eine halbe Stunde dauert ein Rennen, danach fährt jedes Gespann noch zwei weitere Runden. Die Platzierung ist dann abhängig von den gefahrenen Runden und der insgesamt benötigten Zeit.

Der Parcours in Straßbessenbach ist herausfordernd: Knapp 1.700 Meter geht es um enge Schlaufen und mit waghalsigen Sprüngen steile Hänge hinab. Adrian und Joel erwischen keinen guten Start, das Überholen auf der schnellen Strecke ist nicht leicht. Doch die beiden halten durch, kämpfen sich vom 24. bis auf den 17. Platz nach vorn. Das erste Rennen: ein voller Erfolg.