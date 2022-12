Seit zehn Tagen Wasser abkochen: Landkreis Bayreuth betroffen

Die Abkochanordnung für das Trinkwasser in Teilen des Landkreises Bayreuth gilt auch zehn Tage nach Auftreten eines Keimes im Leitungsnetz weiter. Wie der Wasserversorger Juragruppe mitteilt, werden zur Stunde an zwölf Punkten im Netz Proben genommen.

Keime im Leitungswasser: Chlorgehalt muss bestätigt werden

Erst wenn ein Fachlabor in allen Fällen einen Gehalt von mindestens 0,1 Milligramm Chlor pro Liter Wasser nachgewiesen und schriftlich bestätigt hat, könne von einem weiteren Abkochen des Wassers durch die Kunden abgesehen werden, heißt es. Zur Desinfektion müsste das Wasser aber voraussichtlich noch bin ins neue Jahr weiter gechlort werden.

Technische Störung könnte Ursache für Verunreinigung sein

Am 12. Dezember waren Keime im Trinkwasser der Stadt Pegnitz im Landkreis Bayreuth nachgewiesen worden. Der Juragruppe zufolge waren diese vermutlich über eine technische Störung am Brunnen in Bronn bei Pegnitz in das Netz gelangt und seien nur schwer wieder zu entfernen.

Nach wie vor zehn Minuten abkochen müssen das Wasser daher die Bürger in Pegnitz sowie in Teilen von Pottenstein und Hummeltal. Bereits wieder aufgehoben ist die Abkochanordnung für die Städte Hollfeld und Waischenfeld sowie für Plankenfels, Ahorntal, Gößweinstein im Landkreis Bayreuth und Königsfeld im Landkreis Bamberg.