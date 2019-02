Seit zehn Jahren tot: Niederbayer gewinnt angeblich Zypernreise

Rechtsanwalt Lommer kritisiert, dass viele Unternehmen die neue Datenschutzgrundverordnung nicht konsequent umsetzen. Wer unerwünschte Gewinnspielbenachrichtigungen bekommt, kann beim Absender widersprechen oder sich gleich an den Datenschutzbeauftragten der Staatsregierung wenden. Der sollte derartigen Fällen dann nachgehen. Firmen die die Datenschutzgrundverordnung ignorieren müssen mit hohen Geldstrafen rechnen.

Rosemarie Stetter will nicht so weit gehen. Sie hofft, dass jetzt Ruhe einkehrt. Seit ihr Mann tot ist, fliegt sie eh nicht mehr in den Urlaub.