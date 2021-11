Seit Pandemiebeginn 266.097 Impfdosen in Bayern weggeworfen

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat angegeben, dass seit dem Beginn der Corona-Impfungen im Dezember 2020 insgesamt 266.097 Impfdosen in Bayern weggeworfen werden mussten. Das sind etwa 1,5 Prozent der bislang rund 17 Millionen in Bayern angebotenen Impfungen.

Dem Bayerischen Rundfunk liegen die Zahlen für alle bayerischen Regierungsbezirke vor: Demnach mussten im bevölkerungsstärksten Bezirk Oberbayern die meisten Impfdosen entsorgt werden: rund 185.000. Davon war bei 173.328 Dosen laut Gesundheitsministerium das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen.

Einzeldosen nicht rechtzeitig verimpft worden

Bei den restlichen 11.706 Einzeldosen handelt es sich laut Ministerium um bereits aufgezogene Spritzen, die während der zulässigen Dauer nicht verimpft werden konnten, beispielsweise aus Mangel an impfwilligen Personen.

Am zweithäufigsten wurden in Niederbayern ungenutzte Impfdosen entsorgt (24.346), gefolgt von Mittelfranken (23.820), Unterfranken (11.239), Schwaben (7.540) und der Oberpfalz (7.518). Die wenigsten Impfdosen sind bislang in Oberfranken ungenutzt beseitigt worden, nämlich 4.804. Die übrigen 1.796 weggeworfenen Dosen konnten nicht zugeordnet werden.

Impfstoff hält etwa sechs Monate

Eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums gab an, dass zwischen den Impfzentren bei Bedarf umverteilt wird, um das Wegwerfen von Impfdosen möglichst gering zu halten. Die Haltbarkeit der Impfstoffe hängt im Wesentlichen von der Lagerung ab. Sie halten im Optimalfall etwa sechs Monate.

Die Impfstoffe kommen nicht in Einzeldosen vor. Das heißt, eine einzelne Dosis wird selten weggeworfen. Bei Biontech etwa werden sie in Ampullen geliefert, aus denen sich ungefähr sechs Einzeldosen gewinnen lassen. Erscheinen Personen jedoch nicht zu ihrem Impftermin, müssen die für diese Personen vorgesehenen Dosen vernichtet werden. Außer, es findet sich schnell Ersatz.

Astrazeneca wurde zum Ladenhüter

Der Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands Markus Beier zeigte sich dem BR gegenüber zufrieden mit dem Verhältnis zwischen verabreichten und nicht genutzten Impfdosen, "auch wenn jede verworfene Dose weh tut."

Angesichts der im Sommer veränderten Impfempfehlung, wodurch der Impfstoff Astrazeneca zum Ladenhüter wurde und vermutlich in einer Vielzahl nicht verwertet wurde, sei der Anteil von 1,5 Prozent weggeworfener Impfdosen an den angebotenen Impfdosen nicht besonders hoch. "Das ist ein Hinweis dafür, dass das Impfmanagement gut funktioniert", sagte Beier.

Die Impfquote in Bayern liegt am Mittwoch bei 64,7 Prozent, fast 2 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt.