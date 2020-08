Seit 55 Jahren Wirtin der Wanderhütte oberhalb von Wallenfels

Sie war noch nie im Urlaub! Von Dienstag bis Sonntag arbeitet sie. Und wenn sie am Montag Ruhetag hat, dann ist ihr langweilig. Am liebsten würde Hildegard Gleich da auch öffnen. Sie ist seit 55 Jahren die Wirtin einer der schönsten Wanderhütten im Frankenwald. Die liegt oberhalb von Wallenfels (Lkr. Kronach) und ist auf jeden Fall einen Ausflug wert.

Stammkunden kommen seit Jahrzehnten

Ihr Geschäft sind Brotzeiten. Wie viele sie in ihrem Leben schon zubereitet hat, weiß sie nicht. Hildegard Gleich ist die Hüttenwirtin im Herrgottswinkel und eine Institution. Deshalb hat sie auch viele Stammkunden. Alle zwei Wochen kommt eine Wandergruppe, und das schon seit Jahrzehnten.

Wegen Corona war zwei Monate geschlossen

Wegen Corona kommen derzeit allerdings weniger Gäste. Viele Tische bleiben leer. Die Reisebusse, die auf einen Schlag 50 oder mehr Gäste gebracht haben, fehlen. Corona macht auch vor dem Herrgottswinkel nicht halt. Zwei Monate hatte die Wanderhütte geschlossen.

Mit 74 Jahren noch jung

Was die Hüttenwirtin derzeit verdient, reicht deshalb grad so zum Leben. Aber sie brauche nicht viel, sagt sie. Und Aufhören will sie sowieso nicht. Warum auch? Mit 74 Jahren ist man ja noch jung. Und der Herrgottswinkel ohne sie, das wäre unvorstellbar für ihre Gäste.