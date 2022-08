Seit Jahren schlägt ein fremdes Herz für Geoffrey Bonosevich

Erblindung am Auge wegen Herzmuskelerkrankung

Für Geoffrey Bonosevich gab es ein passendes Spenderherz - und das in vergleichsweise kurzer Zeit. Seit Mitte vergangenen Jahre ist der Ingenieur, der inzwischen in Rente ist, selbständiger Berater für E-Mobilität. An den Moment, an dem er das erste Mal Herzbeschwerden hatte, erinnert er sich noch genau: "Im Jahr 2003 ist mir beim Joggen aufgefallen, dass ich kurzatmig wurde, obwohl ich durchaus gut trainiert und Nichtraucher war. Ich hatte Idealgewicht. Im Sommer bin ich dann zusammengebrochen." 2011 erleidet Geoffrey Bonosevich aufgrund einer Erkrankung des Herzmuskels eine Thrombose, sein rechtes Auge erblindet.

Täglich mehr als 30 Tabletten

Er bekommt einen Herzschrittmacher, danach zwei implantierbare Defibrillatoren und letztlich ein Kunstherz als Kreislaufunterstützungssystem. Rund anderthalb Jahre später entzündet sich ein Kabel am Kunstherzen. Im März 2012 kommt Bonosevich dann auf die Warteliste für eine Herztransplantation.

Der 64-Jährige muss heute jeden Tag mehr als 30 Tabletten einnehmen. Außerdem geht er etwa alle zwei Wochen zum Blutabnehmen. "Das wird engmaschig kontrolliert, was sehr gut ist. Denn sobald ein Wert nicht stimmt, können wir reagieren und dann die Medikamente umstellen." Geoffrey Bonosevich sprüht vor Energie und sagt mit einem Augenzwinkern: "Zwar bin ich heute nicht mehr ganz so sportlich wie früher, aber inzwischen bin ich auch ein paar Jahre älter."