"Seit Jahren dafür gekämpft": Maintalbahn wird elektrifiziert

"Gehofft habe ich es schon seit Jahren, weil wir seit Jahren dafür kämpfen". Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) freut sich. Denn ein Thema, das die Region lange beschäftigt hat, nimmt jetzt wohl ein gutes Ende. Konkret geht es um den Ausbau und die Elektrifizierung der Maintalbahn. Ein Gutachten des Freistaats Bayern hat dem Projekt jetzt grünes Licht gegeben.

Gutachten: Nutzen höher als Kostenaufwand

Bessere und schnellere Verbindungen für Zug-Pendler ohne Umsteigen, weniger Umweltbelastung, mehr Kapazitäten auch für den Güterverkehr. Billig wird das nicht. Aber, so heißt es in dem Gutachten: Der Nutzen von Ausbau und Elektrifizierung der Maintalbahn zwischen Miltenberg und Aschaffenburg ist höher als der Kostenaufwand. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hat die Ergebnisse nun in Miltenberg vorgestellt hat.

Züge schneller und direkt von Miltenberg nach Frankfurt

"Das ist eine fantastische Botschaft, dass wir auf der Bahnstrecke zwischen Miltenberg und Aschaffenburg den Ausbau auf Tempo 160, die Vollelektrifizierung für umsteigefreies Fahren von Miltenberg nach Frankfurt und den partiell zweigleisigen Ausbau bekommen. Also eine großartige Botschaft für alle, die mit dem Zug fahren und den Landkreis Miltenberg. Das ist einfach fantastisch!", sagte Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) zu BR24.

Durch die Elektrifizierung beschleunigen die Züge schneller, das stabilisiere den Fahrplan. Zudem gehe die Umweltbelastung durch Abschaffung der Dieselloks zurück. Das wichtigste für die Pendler ist Scherf zufolge: "Wir werden dann zwei RE-Verbindungen haben, eine Regionalbahnverbindung und die werden dann nicht mehr in Aschaffenburg enden und die Menschen müssen umsteigen, sondern die Züge fahren weiter – die Regionalbahn bis nach Hanau und die beiden RE-Linien bis nach Frankfurt. Von daher kein Bangen mehr – packe ich meinen Anschluss oder nicht? – sondern direkt von Miltenberg nach Frankfurt."

Baubeginn könnte 2027 sein

Die Gesamtkosten für das Bauprojekt liegen bei insgesamt 115 Millionen Euro. Der Bund habe Scherf zufolge bereits zugesagt, drei Viertel dieser Summe zu übernehmen. Baubeginn könnte bereits 2027 sein. Die Elektrifizierung und Geschwindigkeitserhöhung machen rund die Hälfte der Gesamtkosten aus, die andere Hälfte fällt auf die Kapazitätserweiterung.

Laut Scherf wird der Bahnhof Sulzbach zweigleisig ausgebaut. Zwischen den Bahnhöfen Obernburg, Elsenfeld und Erlenbach werde der komplette Streckenabschnitt zweigleisig. Das bedeutet auch, dass sich die Züge dort während dem Verkehr mit hoher Geschwindigkeit begegnen können. "Und zu Guter Letzt: das ist für uns als Industrielandkreis wichtig – erhöht die Kapazitäten für den Güterverkehr und wir können hier in Zukunft mehr Potentiale heben", heißt es von Scherf.