Seit drei Monaten im Wald: Polizei warnt vor aggressiver Kuh

Seit Mitte Oktober letzten Jahres wird auf einem Bauernhof in Holzhausen (Lkr. Landshut) eine braune Kuh vermisst. Sie war damals ausgebüxt und konnte trotz aufwendiger Suchaktionen nicht eingefangen werden.

Jetzt wurde die Kuh - gar nicht weit weg von ihrem Zuhause - in Oberhaarbach (Lkr. Landshut) wieder gesehen. Die Polizei Vilsbiburg meldet, dass sie schon öfter in den Abendstunden nahe eines Bauernhofes aufgetaucht ist. Einige Anwohner hätten das berichtet.

Wilde Kuh ist vermutlich aggressiv

Da die Kuh seit drei Monaten wild im Wald lebt, geht die Polizei davon aus, dass sie sich mittlerweile von Menschen entfremdet hat. Das heißt: Sie ist höchstwahrscheinlich aggressiv und unberechenbar. Die Polizei warnt davor, der Kuh zu nahe zu kommen. Wer das Tier sieht, soll sofort die Polizei Vilsbiburg verständigen.

Auf Nachfrage, warum das namenlose Tier noch nicht gefangen werden konnte, sagte ein Polizeisprecher, dass es gefährlich für die Kuh werden könne. Sie habe sich mittlerweile auf ihre Urinstinkte beschränkt und falls ihr ein Mensch zu nahe kommt, würde sie durchbrechen.

Auch eine Betäubung durch einen Tierarzt könnte schlimme Folgen für sie haben: Den Cocktail aus Adrenalin und Betäubungs-Medikament könnte sie nicht überleben. Man müsse sie irgendwo rein treiben, heißt es weiter. Das sei aber in einem weitläufigen Waldgebiet sehr schwierig.

Hubschrauber und Drohne suchten nach ihr

Als die Kuh entlaufen war, hat die Polizei mit Hubschrauber und Drohne nach ihr gesucht. Auch auf Twitter hatte sie eine Suchmeldung geschaltet. Damals wäre die Kuh nämlich noch Menschen gewohnt gewesen und hätte sich dadurch leichter einfangen lassen.

Erinnerungen an Kuh Yvonne

Der Fall weckt Erinnerungen an die entlaufene Kuh Yvonne. Sie lebte 2011 in Oberbayern einige Monate im Wald, bis sie letztendlich mithilfe von Betäubungspfeilen und mehreren Haltegurten eingefangen und auf einen Hof in der Nähe von Deggendorf gebracht werden konnte.