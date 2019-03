Seit August: Nur elf Migranten an Grenze zurückgewiesen

Mit der Forderung die Binnengrenze zu schützen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer im vergangenen Sommer eine Regierungskrise ausgelöst. Er wollte, dass Menschen an der deutsche Grenze zurückgewiesen werden können, wenn diese bereits in einem EU-Land als Flüchtlinge registiert sind.

Wie die Welt am Sonntag nun berichtet ist das in genau elf Fällen seit dem August 2018 geschehen. Das Bundesinnenministerium habe nach eigenen Angaben neun Menschen nach Griechenland und zwei Personen nach Spanien zurückgewiesen. Italien, ebenfalls ein Land mit einer EU-Außengrenze und häufig Ankunftsland von Bootsflüchtlingen, weigert sich Migranten zurückzunehmen, wenn diese an der deutschen Grenze aufgegriffen werden.

Bereits in Vergangenheit Grenzpolizei in der Kritik

Bereits in der Vergangenheit gab es Kritik an den Grenzkontrollen und der dafür eingerichteten Grenzpolizei. Dabei kontrolliert die Grenzpolizei hinter den eigentlichen Grenzübergängen - an der Grenze ist laut Verfassung der Bund mit der Bundespolizei zuständig.

Der bayerische Innenminister Herrmann, sowie der Bundesinnenminister Seehofer (beide CSU) verteidigten die Kontrollen. Aus bayerischer Sicht seien die Erfolge der Grenzpolizei weniger beim Thema Migration, als bei Verkehrsdelikten und der Schleierfahndung zu verzeichnen.

Host Seehofer wiederum wollte die Grenzkontrollen so lange aufrecht halten, bis die Außengrenzen der EU gesichert seien. Diese Sicherung sehe Seehofer nicht, weshalb er halbjährlich die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich verlängert - trotz wiederholter Kritik aus Brüssel

Grenzkontrollen - kein wirksames Instrument gegen Weiterwanderung

Ziel der Grenzkontrollen war es, die sogenannte Sekundärmigration oder Weiterwanderung von schon nach Europa geflohenen Menschen zu unterbinden. Tatsächlich macht sich eine Mehrzahl nach Mittel- und Nordeuropa auf den Weg. Deutschland hat seit Jahren die höchsten Asylbewerberzahlen in ganz Europa, obwohl die meisten Menschen über die Mittelmeerstaaten nach Europa einreisen.