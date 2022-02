Seit 32 Jahren: Eltern pflegen schwerbehinderten Sohn

Vor über 30 Jahren hatte Markus Schanzer aus Lam im Landkreis Cham einen Autounfall. Seitdem ist er schwerbehindert und wird von seinen Eltern gepflegt. Dafür wurden sie nun mit der Pflegemedaille des Freistaats Bayern ausgezeichnet.

Der Unfall - ein Alptraum für die Familie

Es war der 29. August 1990, 20 Uhr. Markus Schanzer, gelernter Masseur und medizinischer Bademeister, hat seinen freien Tag und will "nur noch schnell eine Runde zu einem Freund drehen". Während der Fahrt platzt ein Reifen. Das Auto überschlägt sich mehrfach.

Der damals 25-Jährige ist nicht angeschnallt und wird durch die Windschutzscheibe geschleudert. Er trägt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma davon, liegt ein halbes Jahr im Koma. Mühsam kämpft er sich zurück ins Leben, bleibt aber halbseitig gelähmt. Markus kann bis heute nicht gehen und hat Probleme mit dem Sprechen.

Tagesablauf im Zeichen der Pflege

Im Haus der Eltern Herrmann und Elisabeth Schanzer dreht sich seitdem alles um die Pflege des Sohnes. Im Flur sind Griffstangen montiert, im Wohnzimmer stehen Übungsgeräte. Denn Markus - inzwischen 56 Jahre alt - will wenigstens ein bisschen beweglich bleiben. Morgens helfen sie ihm gemeinsam vom Bett auf den Toilettenstuhl, ins Bad, in den Rollstuhl.

"Ich stehe jeden Tag um halb vier auf, das habe ich mir so früh so angewöhnt. Ich richte alles her, was er braucht, richte sein Frühstück her. Um halb sechs kommt dann meine Frau", erzählt Vater Hermann Schanzer. "Ich bewege dann erstmal seine linke, gelähmte Seite komplett durch, weil die nach dem Schlafen ganz steif ist. Arm und Bein bewegen, runter und rauf und hin und her. Das mache ich auch tagsüber noch mehrfach", berichtet Markus' Mutter Elisabeth.

"Ohne die Eltern wäre ich verloren"

Wenn Markus was braucht, bläst er in eine Trillerpfeife. Er sei froh, dass er zuhause und nicht in einem Heim lebe. Ohne seine Eltern wäre er verloren, sagt er.

Die beiden gehen schon um 20 Uhr abends ins Bett, um das alles in ihrem Alter noch zu schaffen, sagen sie. Elisabeth Schanzer ist inzwischen 77 Jahre, ihr Mann 75 Jahre alt. Geklappt hat das auch nur, weil Hermann Schanzer immer mithelfen konnte. Er war im Unfalljahr als Justizvollzugsbeamter schon im Vorruhestand, wegen eines Bandscheibenschadens.

Privates Coca-Cola-Museum im Haus

Jeden Dienstag fahren alle drei nach Regensburg, weil Markus Schanzer Einkaufszentren liebt. Er liest viel, schaut fern, ernährt sich gesund und hat alles zum Thema Coca-Cola gesammelt, was er über Freunde bekommen konnte - von Plakaten über Deko mit Cola-Schriftzug bis zum roten-weißen Kühlschrank.

In diesem Privatmuseum hängt auch ein Foto aus seinem alten Leben. Es zeigt einen jungen Mann, der damals nach Feierabend gern an Autos rumschraubte. "Das war im Urlaub in Mallorca mit seiner Freundin. Vier Wochen später war der Unfall", so Hermann Schanzer. Die Freundin trennte sich danach von ihm. Freunde kommen schon lange keine mehr vorbei, sagen die Eltern.

"Wir machen die Pflege, solange wir können"

Die Eltern wollen durchhalten, auch jetzt mit zunehmendem Alter. Markus ist ihr einziges Kind. Aber die Angst, es eines Tages doch nicht mehr zu schaffen, ist natürlich da, wie Elisabeth zugibt: "In der Nacht geht mir das im Kopf rum: Was wäre, wenn." Ihr Mann ergänzt: "Mein Großvater und mein Vater wurden beide 96 Jahre alt. Wenn ich die Gene habe, dann schaffe ich es hoffentlich noch mindestens zehn Jahre."

Pflegemedaille als Anerkennung

Für fast 32 Jahre Pflege bekamen Hermann und Elisabeth Schanzer jetzt auch die Pflegemedaille des Freistaats Bayern. Das ist für sie eine "Anerkennung für geleistete Arbeit", auf die sie stolz sind. Hadern sie manchmal mit dem Schicksal des Sohnes? "Man muss es nehmen, wie es kommt. Man kann sich das Leben nicht aussuchen. Mit dem Schicksal muss man einfach leben", sagt Hermann Schanzer.