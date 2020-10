Seit 30 Jahren Bad Kissinger Heiligenfeld Kliniken

Streit um Waldstück

Nur vor zwei Jahren mischten sich Misstöne in die Harmonie: Heiligenfeld wollte einen "Wald für die Seele" anlegen und dazu auch ein Stück Wald kaufen. Die Stadtverwaltung stellte sich allerdings quer. Die Kliniken drohten, künftig keine Investitionen in der Kurstadt mehr zu betätigen. Nach der Kommunalwahl reden beide Seiten nun wieder miteinander. "Es kann schon sein, dass wir unsere Aussage revidieren werden", sagt Geschäftsführer Stephan Greb. "Die Gespräche sind wieder in Gang gekommen."

Vorerst glauben die Heiligenfelder, dass der Bedarf nach der Behandlung von psychosomatischen Krankheiten schon bald weiter zunehmen wird: Und zwar aufgrund der Corona-Pandemie unter anderem als Folge von Lockdown und anderer schwerer Eingriffe in das persönliche Leben.