Seit 25 Jahre gibt es das deutsch-tschechische Gastschuljahr

Tschechische Schülerinnen und Schüler verbringen ein Gastschuljahr in Oberfranken und der Oberpfalz – seit 25 Jahren ist das möglich. Das Jubiläum wurde am Montag in Marktredwitz gefeiert. Die Idee zu dem Gastschuljahr hatte die Euregio Egrensis, eine seit 1993 bestehende Organisation zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Bayern, Sachsen und Thüringen mit Tschechien.

Noch kein Schüler lernte ein Jahr in Tschechien

Seit Beginn des Schüleraustausches im Jahr 1996 haben insgesamt 670 tschechische Schülerinnen und Schüler ein Gastschuljahr an einem von 25 Gymnasien in Oberfranken und der Oberpfalz verbracht. Den umgekehrten Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler aus Bayern ein Jahr in Tschechien verbracht hätte, hat es dagegen in dieser Zeit kein einziges Mal gegeben. Peter Berek (CSU), Landrat des Landkreises Wunsiedel und Präsident der Euregio Egrensis in Bayern, betonte, dass aktuell an einer umfassenden Neugestaltung des Gastschuljahres gearbeitet wird. Es soll künftig nicht mehr nur für Gymnasien, sondern auch für Realschulen und in der Folge noch weitere Schularten angeboten werden.

Ganz Oberfranken soll beim Gastschuljahr mitmachen

Zudem sei eine Erweiterung des Einzugsgebietes für den Schüleraustausch geplant. Bisher nehmen lediglich Schulen in den östlichen Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz an dem Austauschangebot teil. Künftig soll es sich auf ganz Oberfranken sowie die Stadt Regensburg erstrecken. Er hoffe darauf, dass es so endlich gelingen werde, auch deutsche Schüler nach Tschechien zu bringen, sagt der Wunsiedler Landrat Berek.

Absolventen erhalten ihre Abschlusszertifikate

Im Zuge des Festaktes erhielten die 15 aktuellen Absolventen des 26. Gastschuljahrgangs ihre Abschlusszertifikate. Sie kommen von acht verschiedenen Schulen in Tschechien, etwa aus Karlsbad, Marienbad, Sokolov und Pilsen. Sie haben das vergangene Schuljahr an sieben Gymnasien in Oberfranken und der Oberpfalz verbracht, unter anderem in Bayreuth, Amberg, Weiden und Wunsiedel.