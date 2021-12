Seit 1998 im Bundestag: Anette Kramme bleibt Staatssekretärin

Anette Kramme ist bereits seit 2013 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dass sie diesen Posten auch im Kabinett Scholz weiter innehaben wird, freut die Sozialdemokratin, die schon seit 1998 im Bundestag sitzt. Ihr ganzes Leben sei durch Arbeit und soziale Themen bewegt gewesen, so Kramme im BR-Gespräch. Auch in ihrer Kanzlei war Arbeitsrecht das Kernthema der Fachanwältin.

"Ich mag es, den Menschen zu helfen, das kann man besonders gut mit Gesetzen." Anette Kramme, SPD

Präsenz in der Öffentlichkeit spielt nicht die Hauptrolle

Dass man als Staatssekretär eher im Hintergrund agieren kann, schätzt Kramme an ihrem Posten. Vor ein paar Jahren habe sie sich bewusst dafür entschieden, nicht Ministerin werden zu wollen. "Ich mag gerne inhaltlich arbeiten", in der Öffentlichkeit präsent zu sein sei der SPD-Politikerin, die im Bundestag den Wahlkreis Bayreuth vertritt, nicht so wichtig.

Als Erstes stehe im Bundesministerium das Thema Mindestlohn auf dem Programm. Dieser soll auf 12 Euro erhöht werden. "Wir wollen da so schnell wie möglich ins Gesetzgebungsverfahren", erklärt Kramme. Da ihr Ministerium Gesetzesentwürfe stets gut durchdenke und qualitativ hochwertig ausarbeite, könne es etwas dauern, bis hier erste Ergebnisse sichtbar würden.

Anette Kramme will Rentenniveau sichern

Zwei weitere wichtige Hauptthemen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales – das auch künftig von Hubertus Heil geführt wird – gebe es in dieser Legislaturperiode. Zum einen solle das Rentenniveau dauerhaft auf 48 Prozent gesichert werden. Daneben soll das Arbeitslosengeld II zu einem Bürgergeld umgewandelt werden.

Kramme war von 2011 bis 2013 Mitglied im SPD-Bundesvorstand. Dem Landesvorstand der Bayern-SPD gehörte sie von 2007 bis 2017 an. Aktuell habe sie für ein solches Führungsamt keine Zeit. Ihr Job im Ministerium sei keiner, den man mal so eben nebenbei mache.

Solange sie noch auf Landes- und Bundesebene tätig war, seien viele weitere Fahrten zu ihrem Kalender hinzugekommen. Auf Dauer sei es fast unmöglich, dieses Pensum zu erfüllen. Als Ansprechpartner stehe sie ihren Parteigenossen hingegen jederzeit zur Verfügung.

Kramme, Dittmar und Kofler vertreten die SPD in Berlin

Insgesamt werden drei Politikerinnen der bayerischen SPD der neuen Bundesregierung als Staatssekretärinnen angehören. Neben Kramme sind das Sabine Dittmar aus Bad Kissingen und Bärbel Kofler aus Traunstein. Dittmar, bisher gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, wird Staatssekretärin beim Gesundheitsminister. Kofler, die bisher die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung war, wird Staatssekretärin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.