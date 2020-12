Seit 15 Jahren A71 Schweinfurt-Erfurt

Sie war nach der deutschen Wiedervereinigung heiß ersehnt und hoch umstritten: die neue Autobahn zwischen Schweinfurt und Erfurt. Das letzte Teilstück auf bayerischer Seite wurde am 17. Dezember 2005 feierlich seiner Bestimmung übergeben. Anwohnerproteste und Naturschutzklagen hatten den Bau zuvor immer wieder ausgebremst. Inzwischen hat sich die Ost-West-Verbindung aber längst zu einer wichtigen Lebensader und zu einem Wirtschaftsfaktor für die Region entwickelt. Gewerbe, Handel und Tourismus profitieren davon.

Neue Gewerbegebiete entlang der Autobahn

Entlang der 152 Kilometer langen Trasse sind neue Gewerbegebiete entstanden, beispielsweise bei Rentwertshausen und Queienfeld in Thüringen, in Wülfershausen, zwischen Bad Neustadt und Münnerstadt oder an der Anschlussstelle Bad Kissingen. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen blieb aber letztlich hinter den Erwartungen der Planer zurück. Über 30.000 Fahrzeuge pro Tag waren für die A 71 auf gesamter Länge prognostiziert worden.

Weniger Verkehr als prophezeit

Im Raum Erfurt wird diese Zahl zeitweise auch erreicht oder sogar überschritten. Auf der bayerischen Seite sind bisher allerdings nur zwischen 13.500 und 25.000 Fahrzeuge täglich unterwegs. Für das Jahr 2025 wurden ursprünglich einmal bis zu 65.000 Fahrzeuge pro Tag vorausgesagt. Davon ist man weit entfernt. Dass sich der Verkehr auf der A 71 oft in Grenzen hält, wissen die Nutzer unterdessen sehr zu schätzen. Im Vergleich zu anderen Autobahnen, haben sie hier oft nahezu freie Fahrt.