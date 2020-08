Seismograph soll zurück ins Hofer Erdbebenhäuschen

Im Hofer Stadtpark Theresienstein steht ein kleines, recht unscheinbares Fachwerkhäuschen mit geschlossenen grünen Fensterläden. Jahrzehntelang interessierte sich niemand dafür, was es mit dem Häuschen auf sich hat. Fremdenführer Rainer Krolop entdeckte es bei der Vorbereitung für eine Stadtführung zufällig.

Hofer Seismograph 1972 nach München gebracht

Der Fremdenführer fängt an, im Stadtarchiv nach der Geschichte des Baus zu forschen. Und findet heraus, dass die Hofer hier vor 111 Jahren eine Messstation für Erdbeben aufgebaut hatten. In den Unterlagen des Bauamts las Fremdenführer Krolop, dass die Seismographen 1972 abgebaut und nach München transportiert worden, wo sie im Depot des Deutschen Museums lagern.

König hatte die erste, Hofer hatten die zweite Erdbebenstation

Der Hofer Erdbebenseismograph war schon bei seiner Anschaffung 1909 eine Besonderheit. Denn in Bayern gab es damals nur die Erdbebenwarte des Königs in München. Den Hofer Bürgern genügte es aber nicht, ein Telegramm zu schicken, wenn sie plötzlich ein Erdbeben wahrnahmen.

Hofer sammelten Geld und bauten eigenes Erdbebenhäuschen

Die Hofer wollten Erdbeben selbst messen. Deshalb sammelten sie private Spenden und kauften für rund 2.000 Reichsmark ihr eigenes Erdbebenmessgerät. Dafür wurde dann im Hofer Theresienstein ein Erdbebenhäuschen gebaut.

Theresienstein: Ein guter Ort für ein Erdbebenmessgerät

Roland Eichhorn, der Chef des Geologischen Dienstes beim Landesamt für Umwelt in Hof, ist überzeugt: Einen besseren Ort als hier am Theresienstein hätte man für ein Erdbebenmessgerät in der Region kaum finden können.

"In Tschechien drüben, da ist der sogenannte Egergraben tektonisch aktiv. Auf deutsch gesagt: es ruckelt die Erde, und das kann man auch in Hof noch spüren und messen. Was ich aber brauche, ist eine stabile Unterlage. Und der Theresienstein, wo dieses Häuschen steht, ist ein massiver Klotzfels. Der überträgt das Vibrieren der Erde besonders gut. Deswegen ist der Platz ideal." Roland Eichhorn, Landesamt für Umwelt

Mittlerweile wurde der historische Seismograph aus dem Depot des Deutschen Museums geholt und so gut wie möglich restauriert. Nun steht die Metallkonstruktion mit ihren schweren Eisengewichten und der Nadel, die bei Erschütterungen Rillen in eine schwarze Papierrolle kratzt, als Dauerleihgabe im Museum Bayerisches Vogtland in Hof.

Förderverein will Hofer Erdbebenhäuschen herrichten

Viele Bürger würden sich wünschen, dass der Seismograph wieder an seinen alten Platz im Theresienstein umzieht oder dass man dort zumindest eine Replik des Erdbebenmessgeräts aufstellt. Auch der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein spielt mit dem Gedanken, das historische Gerät wieder in das Häuschen im Stadtpark zu bringen. Doch Martina Tögel, die Vorsitzende des Fördervereins, weiß, dass das gar nicht so leicht geht.

"Wir müssen schauen, ob man in das Häuschen überhaupt reingehen kann... Im Moment hat das Häuschen nicht einmal Strom. Da hängt natürlich noch sehr viel dran, aber wir sind drüber, und das ist unser großes Ziel." Martina Tögel, Vorsitzende Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein Hof

Auch wenn der Seismograph heute nicht mehr funktioniert, ist er doch für die Hofer eine schöne Erinnerung und ein Symbol dafür, was sie alles bewegen können. Vielleicht schaffen sie es auch, dass das alte Messgerät schon bald an seinen Ursprungsort zurückkehrt?