Seiltanz in luftiger Höhe: Highlining in der Fränkischen Schweiz

Max Hess und seine Freunde wollen hoch hinaus. Die fünf Nürnberger suchen mitten in der Fränkischen Schweiz ein Abenteuer in luftiger Höhe. Der Nürnberger Turm, eine Felsformation bei Würgau im Landkreis Bamberg, eignet sich perfekt dafür. Über die Schlucht davor wollen sie balancieren. Auf einem dünnen Band, die sie in 20 Metern Höhe spannen.

Highline: Eine Slackline hoch über dem Boden

In den Parks ist es längst üblich, über Bänder – sogenannte Slacklines – zu balancieren, die zwischen zwei Bäumen gespannt werden. Wer das macht, trainiert vor allem seinen Gleichgewichtssinn. Beim Highlining wird dieses Hobby in luftiger Höhe praktiziert. Max Hess macht das schon seit sechs Jahren.

Respekt vor der Höhe macht den Reiz beim Highlinen aus

Bevor es auf das Band geht, muss aber erst einmal geklettert werden. Das Band wird an Bohrhaken befestigt, die für Kletterer in den Felsen bereits vorhanden sind. 26 Meter ist das Band lang, über das Hess und seine Freunde balancieren wollen. Fast eine Stunde dauert die Vorbereitung. Dann geht es gesichert auf das Band – erst sitzend, dann stehend. Die Angst, zu überwinden mache den Reiz am Highlinen aus, sagt Hess. Selbst geübte Slackliner, die das Gleichgewicht zwischen zwei Bäumen im Park problemlos halten, stürzen in luftiger Höhe regelmäßig ab.