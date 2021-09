Seilbahnverband fordert bei 3G Gleichstellung mit ÖPNV

Die 14. Hygieneschutzverordnung des Freistaats Bayern stößt auf Widerstand. Der Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) fordert die Gleichbehandlung mit dem öffentlichen Nahverkehr. Er begrüßt die Erleichterungen der laufenden Woche bei den Corona-Maßnahmen in Bayern und kritisiert die 3G-Regeln für seinen Bereich.

3G-Kontrollen für Seilbahnbetreiber nicht machbar

3G-Kontrollen seien bei Seilbahnfahrten "völlig praxisfern", sagte Matthias Stauch dem Bayerischen Rundfunk. Er ist Vorstand des Verbands deutscher Seilbahnen (VDS) und Chef der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB). Auch mit Blick auf die im November beginnende Skisaison auf der Zugspitze sagt er, eine vollständige Kontrolle sei für die Bahnen nicht umsetzbar.

"Wir bekommen die Leute nicht vom Berg"

Rund 4.000 Fahrgäste hat die Bayerische Zugspitzbahn am gestrigen Donnerstag auf Deutschlands höchsten Berg befördert. Auf dem Gipfel verläuft die Grenze zu Österreich, wo zur Zeit wieder andere Corona-Regeln als in Bayern gelten. Zwischen 500 und 800 Bergsteiger kommen zu Fuß an einem sonnigen Herbsttag auf den Berg, die ins Tal befördert werden wollen. Das gehe nicht mit einer durchgehenden 3G-Pflicht, sagt Stauch. "Wir bekommen die Leute nicht mehr vom Berg".

Gleichstellung von Seilbahnen mit Öffentlichem Nahverkehr?

In den kommenden Wochen will er mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) über praktikable Lösungen für alle Bergbahnbetreiber sprechen. Besonders grotesk sei die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) auf der Talstrecke der Zahnradbahn zur Zugspitze.

Der Abschnitt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Grainau gehört zum Öffentlichen Nahverkehr und ist damit nicht 3G-pflichtig, die Bergstrecke aufs Zugspitzplatt nicht. Der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte vertritt alle Betreiber in Deutschland.