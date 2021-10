Seilbahnprojekte: Werden die bayerischen Alpen zum Funpark?

Schon von weitem ist er zu sehen: Der Sendemast ganz in der Nähe des Gipfels. Er verleiht dem Grünten Wiedererkennungswert. Und für viele ist dessen Gipfel auf 1.737 Metern Höhe der erste markante Punkt, wenn sie sich den Allgäuer Alpen von Norden oder Westen her nähern – etwa über die A7.

Im Sommer wie im Winter ist der Grünten ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Sie kommen zum Wandern und Skifahren. Vom Gipfel schweift der Blick über die Ammergauer Alpen, das Zugspitzmassiv, die Tannheimer Berge und die Allgäuer Hochalpen bis nach Westen in die Schweiz zum Säntis.

Im Neunzehnten Jahrhundert wurde unweit des Gipfels mit dem Bau des Grüntenhauses ein Grundstein gelegt für die touristische Erschließung der Allgäuer Berge. Und auch heute steht der Grünten wieder besonders im Fokus – nämlich dann, wenn es um Pläne mit langfristigen Auswirkungen auf die Zukunft geht.

Investorenfamilie plant Ausbau der Anlagen

Am Grünten plant die Allgäuer Investorenfamilie Hagenauer einen Ausbau der bestehenden Anlagen. Konkret sollen etwa die alten Skilifte sowie die Beschneiungsanlagen modernisiert und eine neue Gondelbahn gebaut werden. Diese könnte dann 1.500 Menschen pro Stunde auf den Berg befördern. Im Tal soll ein Parkhaus entstehen. Die Investorenfamilie hat die Grüntenlifte und die Grüntenhütte nach der Insolvenz der vormaligen Betreiber im Jahr 2019 übernommen. Gegen die Pläne laufen Kritiker Sturm.

70.000 Unterschriften gegen Ausbau gesammelt

Unter anderem machen sich die Bürgerinitiative "Rettet den Grünten", der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz oder die Fridays-for-Future-Bewegung gegen den Ausbau stark. Eine entsprechende Onlinepetition haben rund 70.000 Menschen unterzeichnet (Stand 25.10.21). Auch der Deutsche Alpenverein hat sich kürzlich gegen die Pläne ausgesprochen.

Ein Interview mit dem BR verweigerte die Investorenfamilie auf Anfrage. Anja Hagenauer begründete das damit, dass frühere Aussagen von ihr in den Medien falsch wiedergegeben worden seien. Die Vorhaben bezeichnete sie im Gespräch als naturverträglich und als gutes Instrument für die Lenkung von Besuchern. Zudem, so Hagenauer, profitiere die Region wirtschaftlich.

Die Familie betreibt bereits die "Alpsee Bergwelt" bei Immenstadt – eine Art Funpark am Berg. Dort gibt es unter anderem eine Ganzjahresrodelbahn und einen Kletterwald.

Der Grünten: kein Einzelfall

Das Beispiel Grünten zeigt, wie sehr die bayerischen Alpen teils unter Druck stehen. Dabei sind längst nicht nur am Grünten neue Anlagen geplant. Auch an der Kampenwand im Chiemgau soll die alte Seilbahn durch eine leistungsfähigere ersetzt werden. Hier bemängeln Kritiker, dass es kein Konzept gebe, um den Verkehr zu lenken, wenn eines Tages mehr Menschen kommen.

Im Allgäu wollen unterdessen nicht nur private Investoren in die touristische Infrastruktur investieren: Der Freistaat will die B12 zwischen Buchloe und Kempten für 500 Millionen Euro ausbauen. Dadurch wäre der Großraum München noch besser ans Allgäu angebunden.

Erschwerend in verkehrstechnischer Hinsicht kommt hinzu, dass Projekte wie an der Kampenwand und am Grünten in erster Linie Tagestouristen anziehen. Was das bedeutet, hat der Bund Naturschutz für das Allgäu ausgerechnet: Durch massiven Straßenausbau und das Bevölkerungswachstum leben heute 13 Mal so viele Menschen in einem zweieinhalb Stunden Radius wie vor 50 Jahren. In Zahlen: 1970 lebten rund 600.000 Menschen in einem Einzugsgebiet von 2,5 Stunden um Oberstdorf; heute sind es 8,5 Millionen.

Tourismusbranche: Nachfrage schafft Angebot

Vertreter der Tourismusbranche argumentieren in diesem Zusammenhang mit der großen Nachfrage. Diese sei gestiegen, weil immer mehr Menschen in Deutschland Urlaub machten und es mehr Tagesausflügler in die bayerischen Alpen ziehe. Auch Bernhard Joachim, Chef der Allgäu-Marketing-Gesellschaft, sieht das so. Er sagt, der Wunsch der Menschen aus dem Allgäu und den Metropolen Stuttgart und München nach Ausflügen in die Natur sei groß. Projekte wie das am Grünten tragen in seinen Augen zur Besucherlenkung bei.

Gute Verkehrsanbindung: Nachteil für Regionalentwicklung

Der Kulturgeograph und anerkannte Alpenforscher Werner Bätzing widerspricht diesen Thesen. In seinen Augen ist es für die Entwicklung einer Region eher ein Nachteil, wenn sie zu gut angebunden ist. Solche Regionen seien vor allem Tagesausflüglern "ausgeliefert", sagt der emeritierte Professor. Er plädiert für sanften Tourismus – also auch dafür, dass Menschen motiviert werden, länger zu bleiben anstatt an einem Tag an- und wieder abzureisen.

"Wir haben im Alpenraum eine Reihe von Regionen, die sehr viel Tourismus haben – teilweise grenzwertig viel Tourismus," so Bätzing. "Dazu gehört nach meiner Bewertung auch das Allgäu. Das heißt, im Allgäu müsste die Hauptstrategie sein, den Tourismus zu limitieren – ihn zu begrenzen – und stärker auf die lokalen und regionalen Spezifika zu beziehen."

"Wettrüsten" mit Österreich

Unterdessen fördert die Bayerische Staatsregierung den Ausbau von Liftanlagen mit eigenen Projekten: Seit 2009 gibt es etwa das bayerische "Seilbahnförderprogramm". Rund 65 Millionen Euro wurden bislang ausgezahlt. Das Projekt am Grünten könnte den Steuerzahler demnach etwa sechs Millionen Euro kosten – denn durch das Förderprogramm kann bis zu ein Drittel der Investitionssumme bestritten werden.

Während Kritiker bemängeln, dass es ohne dieses Programm weit weniger Baumaßnahmen in Gebieten ohne ausreichende Schneesicherheit gegeben hätte, verteidigt das Wirtschaftsministerium die Förderung. Bayern sei ein "aufstrebendes Tourismusland" und stehe in Konkurrenz zu seinem Nachbarland Österreich, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) in diesem Zusammenhang.

Widerstand gegen Pläne

Im Falle des Grüntens konnten sich Kritiker bis vor wenigen Tagen an die Behörden wenden. Mehr als eintausend Einwendungen sind beim Landratsamt Oberallgäu eingegangen, wie der BR erfahren hat. Die Einwendungen werden nun zusammen mit den Plänen geprüft. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Ein runder Tisch kurz vor Fristende hatte keine Annäherung zwischen Befürwortern und Kritikern gebracht.