13.01.2019, 10:05 Uhr

Seilbahnen am Ochsenkopf bleiben geschlossen

Die Seilbahnen am Ochsenkopf im Fichtelgebirge bleiben heute geschlossen, nur die Anfängerlifte an den Talstationen laufen. Als Grund geben die Seilbahnen Ochsenkopf die sehr starke Schneebruchgefahr durch heftige Winde an.