Seilbahnbau am Ochsenkopf: Erst muss ein 24-Tonnen-Stahlseil weg

Dem Geräusch nach zu urteilen, könnten unterhalb des Ochsenkopfes gerade auch Bäume gefällt werden – doch das Kreischen, das wie eine Motorsäge klingt, gehört zu schwererem Gerät: Im Fichtelgebirge durchtrennen Seilbahn-Spezialisten in diesen Tagen vier Zentimeter dicke Stahlseile. Der Abbau der Ochsenkopf-Nordbahn kommt voran.

Masten werden abgebaut, Stahlseile durchgeschnitten

Nach der letzten Sesselliftfahrt zum Ochsenkopf war in der vergangenen Woche mit umfangreichen Rodungsarbeiten für den Neubau der Bergbahn begonnen worden. Jetzt stehen weitere Abbaumaßnahmen an. Dazu wird in einem ersten Schritt das 4.400 Meter lange Tragseil von den Stützen genommen, das zwischendurch schlaff an den Stahlpfeilern hängt. In der kommenden Woche sollen dann die ersten der 21 Masten abgebaut werden.

Zuvor ist ein Seilbahnbauunternehmen aus Osttirol aber erst einmal damit beschäftigt, das knapp vier Zentimeter dicke Stahlseil zu zerteilen und abzutransportieren. Dazu wird das Seil mittels einer Spannvorrichtung gehalten und mehrfach durchtrennt. Danach werden die einzelnen Kabelstränge auf Trommeln von jeweils drei Tonnen Gewicht aufgezogen.

Seilbahnbauer bereiten Neubau am Ochsenkopf vor

Das Gesamtgewicht des Liftseils liegt bei etwa 24 Tonnen. Dazu müssen die Arbeiter mit Lastwagen und mobilen Kränen über Forstwege bis an die Lifttrasse fahren. Gleichzeitig wird auch die Talstation Nord in Bischofsgrün entkernt. Sie soll einem Neubau weichen.

Im Fichtelgebirge karrte bis vor Kurzem noch der 32 Jahre alte Sessellift Wintersportler und Wanderer nach oben auf den Gipfel des 1.024 Meter hohen Ochsenkopfes. Anstelle des Sesselliftes soll bis Dezember eine Bahn mit 40 Kabinen für jeweils zehn Personen errichtet werden. Im Jahr 2024 soll dann die Südbahn erneuert werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro.