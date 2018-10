09.10.2018, 05:41 Uhr

Seilbahn im Münchner Norden wird immer wahrscheinlicher

Verkehrsministerin Ilse Aigner hat eine staatliche Förderung für eine Seilbahn im Münchner Norden in Aussicht gestellt. Auch für eine Machbarkeitsstudie könne es Geld geben, schreibt sie in einem Brief an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.