Seilbahn in München: Studie empfiehlt nur eine Teilstrecke

Es ist ein kleiner Rückschlag für alle, die im Bau von Seilbahnen eine Lösung der Verkehrsprobleme der großen Städte sehen. In einer von der Stadt München beauftragten Machbarkeitsstudie haben Gutachter der Idee einer Seilbahn über dem Frankfurter Ring eine Absage erteilt. Der Grund liegt im schlechten Kosten-/Nutzenverhältnis.

Expressbusse rund 23-mal billiger

Trotz geschätzter Baukosten von 433 Millionen Euro würden mit einer Seilbahn kaum neue Fahrgäste hinzugewonnen, so der Tenor der Studie. Besonders gegenüber Expressbussen macht sich nach Ansicht der Gutachter das schlechte Kosten-/Nutzenverhältnis bemerkbar. Bei der Seilbahn liegt das Fahrgastpotenzial nur um 3.000 Beförderungsfälle pro Tag höher. Dem stehen jedoch Investitionskosten in Höhe von 433 Millionen Euro für die Seilbahn und 19,02 Millionen Euro für den Expressbus gegenüber.

Seilbahn bräuchte auch Platz am Boden

Außerdem müssten auch für eine Seilbahn - im Falle des Frankfurter Rings - abschnittsweise an den Stationen Fahrspuren auf dem Frankfurter Ring entfallen. Dies hängt mit den Zugängen für die Fahrgäste zu den Haltestellen zusammen. In Abwägung des Kosten-/Nutzenverhältnisses wird seitens der Gutachterbüros deshalb empfohlen, eine Seilbahn auf dem Abschnitt Frankfurter Ring nicht weiter zu verfolgen.

OB Reiter bedauert das vermutliche "Aus" an dieser Stelle

In einer ersten Reaktion äußert sich Oberbürgermeister Dieter Reiter: "Schade, dass die gewählte Streckenführung offenbar – entgegen der ursprünglichen Einschätzung der Verwaltung – keinen nennenswerten verkehrlichen Nutzen, aber vergleichsweise hohe Kosten bedeuten würde." Er werde die Verwaltung bitten, darüber nachzudenken, ob es im Stadtgebiet, beziehungsweise in Verbindung mit der Region, Strecken gibt, die einen verkehrlichen Nutzen zu vertretbaren Kosten bringen.

Möglich wäre Seilbahn zwischen Studentenstadt und Unterföhring

Allerdings empfehlen die Gutachter eine andere Variante für eine vertiefte Untersuchung. Für die Strecke zwischen Studentenstadt und Unterföhring werden zwar auch hohe Kosten und vergleichsweise geringer Nutzen prognostiziert. Dennoch könnte auf dieser Strecke eine Seilbahn ihre grundsätzliche Stärke ausspielen. Zwischen Studentenstadt und Unterföhring fließt die Isar und bei Querungen von Hindernissen ist eine Seilbahn nach Ansicht der Experten unschlagbar. Allerdings werden auch hier Kosten in Höhe von rund 160 Millionen Euro geschätzt, bei einem Beförderungspotenzial von 2.900 Fahrgästen pro Tag.

Umlauf-Seilbahn wäre wenig störanfällig

Eine Seilbahn könnte demnach als Dreiseil-Umlaufbahn betrieben werden: In jeder der 84 Kabinen, die für den urbanen Betrieb eher schmal sein müssen, fänden ca. 20 Personen Platz. Die Kabinen würden im Abstand von 45 Sekunden (alle 260 Meter) in die mittig gelegenen Haltestationen einfahren und dort ca. 33 Sekunden bleiben. Die Fahrzeit einer Kabine für die Strecke mit neun Haltestellen läge bei 29,9 Minuten. Eine Stärke der Seilbahn liegt in ihrer geringen Störungsanfälligkeit. Sind jedoch Wartungsarbeiten notwendig, muss der betroffene Seilbahnabschnitt komplett stillgelegt werden.

Mehrere Streckenvarianten wurden begutachtet

Für die Studie wurden neun Streckenvarianten begutachtet. Die knapp elf Kilometer lange Strecke entlang des Frankfurter Rings zwischen den S-Bahnhöfen Fasanerie und Unterföhring weist dabei für die Seilbahn mit 23.000 Fahrgästen pro Tag das größte Fahrgastpotenzial auf. Daher wurde sie als Vorzugsvariante vertieft untersucht. Geprüft wurden u.a. Straßenquerschnitte und die Situierung von Umlenkbauwerken, außerdem z.B. mögliche Abschattungen durch Stationsbauten oder Kabinen, sowie eventuelle Sicht- und Geräuschbelastungen der Anwohnerschaft.

Stau am Frankfurter Ring: Neue Lösungen gesucht

Die Machbarkeitsstudie wurde vom Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München in Auftrag gegeben, um neue Möglichkeiten auszuloten, wie die Verkehrssituation am Frankfurter Ring verbessert werden könnte. Verglichen wurden dabei eine Seilbahn, eine Straßenbahn und eine Expressbuslinie als alternative ÖPNV-Systeme hinsichtlich des Fahrgastpotenzials und der Kosten. Außerdem wurden die technische Machbarkeit sowie städtebauliche und naturräumliche Aspekte untersucht. Wegen ihrer überregionalen Bedeutung wurde die Studie zur Hälfte vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr bezuschusst.

Stadtrat beschäftigt sich nun mit Ergebnis der Studie

Ob und wie es weitergeht, darüber beraten nun die zuständigen Gremien auf der Grundlage der Empfehlungen der Gutachter und der Verwaltung. Für den Münchner Stadtrat ist noch in der ersten Jahreshälfte eine Beschlussvorlage geplant. Dabei werden im Vorfeld weitere Gespräche mit der Gemeinde Unterföhring, dem Freistaat Bayern und möglichen Betreibern zu Fragen der politischen Bewertung der Gutachterempfehlung, der Finanzierung und des Betriebs im Falle einer möglichen Umsetzung geführt.