Seilbahn-Betreiber im Allgäu vor unsicherer Saison

Spaß an der frischen Luft haben und auf den eigenen zwei Brettern den Berg hinunter wedeln: Für viele scheint Skifahren auch in Zeiten von Corona unproblematisch zu sein. Doch nicht nur Ministerpräsident Markus Söder wittert große Ansteckungsgefahren auf und neben der Piste: Beim Anstehen, im Lift oder bei der Pause auf der Hütte. Der Skiurlaub soll deshalb besser abgesagt werden, so die Ansage.

Mitten in den Vorbereitungen

Die Seilbahnbetreiber sind davon gar nicht begeistert. Sie stecken ja bereits mitten in den Vorbereitungen auf die Wintersaison. Zum Beispiel die Hörnerbahn in Bolsterlang im Oberallgäu: Hier wird, wann immer es möglich ist, aus vollem Rohr Schnee produziert.

Bange Unsicherheit

Unten im Tal recherchiert Hörnerbahn-Chef Wilfried Tüchler dagegen fast kontinuierlich, wann er denn nun mit der Bergbahn in den Skibetrieb starten kann: "Das einzige, was ich jetzt weiß ist, wir dürfen definitiv bis 20. Dezember nicht in Betrieb gehen, aber was danach ist, steht in den Sternen. Für uns ist das natürlich extrem schwierig, wir haben überhaupt keine Planungssicherheit. Bei mir läuft das Telefon heiß, die Skischulen rufen an, die Kunden rufen an. Wann geht ihr in Betrieb? Und ich kann momentan noch überhaupt keine klaren Auskünfte geben."

Kurzarbeit über Weihnachten?

Er hat eine schlimme Befürchtung: dass er womöglich erst am 10. Januar aufmachen darf. Für Tüchler wäre das der Worst Case. Dem Betrieb würden mindestens 40 Prozent der Einnahmen wegbrechen. Die Mitarbeiter müssten dann wohl über Weihnachten in Kurzarbeit und die Seilbahn wäre auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Alles ist vorbereitet für die Gäste

Trotz aller Unsicherheiten gehen die Vorbereitungen weiter. Die Revisionsarbeiten an den Seilrollen der Gondeln sind schon bald abgeschlossen. Und weil die Hoffnung zuletzt stirbt, werden auch die Sessellifte startklar gemacht. Theoretisch könnte der Skibetrieb kommende Woche losgehen. Die Anlagen sind fertig, die Mitarbeiter sind geschult. Beschneit wird auch weiterhin - sonst fehlt am Ende womöglich noch der Schnee.

Hygienemaßnahmen schon im Sommer kein Problem

Die Gäste würden kommen - wenn sie denn dürfen. Da sind sich alle sicher. Schon im Sommer seien viele Urlauber hier gewesen, und bis auf wenige Ausnahmen hätten auch alle die Hygiene-Vorgaben eingehalten. Im Winter soll es nochmal strenger zugehen, außerdem wollen die die Seilbahnmitarbeiter, die Kabinen noch öfter desinfizieren.

Kein Ski-Zirkus

Ein Punkt ärgert Tüchler zurzeit besonders: "Wir sind nicht die Skigebiete, wo große Partys gefeiert werden. Wir sind Familienskigebiete, wo die Leute tagsüber Skifahren wollen und bissl was essen wollen und abends dann in ihr Hotel, ihre Ferienwohnung gehen.“

Ob Argumente wie dieses gehört werden, ist fraglich: Ministerpräsident Markus Söder hat am Donnerstag nochmals bekräftigt, dass er auf eine europaweite Lösung drängt. Mit dem Ziel, dass alle Skigebiete bis in den Januar hinein geschlossen bleiben.