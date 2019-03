Seilbahn am Ochsenkopf wegen Sturms geschlossen

Nicht nur Faschingsfans müssen mit Einschränkungen wegen des stürmischen Wetters rechnen – auch Schneefans kommen heute nicht unbedingt auf ihre Kosten. Zumindest am Ochsenkopf in Oberfranken. Wegen des Sturms bleiben die Seilbahn Nord und einige Lifte heute aus Sicherheitsgründen geschlossen, heißt es im Schneebericht. Wegen Windbruchgefahr sollte man außerdem höhere Lagen meiden, zum Beispiel Loipen und Winterwanderwege.

Auch die Rodelbahn "Alpine Coaster" in Bischofsgrün hat heute wegen des stürmischen Wetters nicht geöffnet. Die Hauptabfahrt Ochsenkopf Süd (Fleckl) ist ebenfalls geschlossen. Dort liegt inzwischen zu wenig Schnee.

Skifahren im Fichtelgebirge ist möglich

Wintersportler haben die Möglichkeit, am Hempelsberg in Oberwarmensteinach zu fahren. In Mehlmeisel hat der Klausenlift geöffnet. Laut Schneebericht ist die Piste in einem guten Zustand und zumindest halbseitig befahrbar. In Mehlmeisel findet heute außerdem der Skifahrerfasching statt. Alle Maskierten dürfen von 14.00 bis 16.00 Uhr kostenlos am Klausenlift fahren.