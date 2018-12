vor etwa einer Stunde

Seilbahn als Bus-Ersatz: Münchner Stadtrat beschließt Studie

Seilbahn statt Bus oder Tram - der öffentliche Nahverkehr in München könnte in einigen Jahren um ein ungewöhnliches Verkehrsmittel ergänzt werden. Der Stadtrat hat eine Machbarkeitsstudie für eine Seilbahn in Auftrag gegeben.