Seifenträume und Brot in der Flasche: Lebenshilfe geht neue Wege

In der Werkstatt der Nürnberger Lebenshilfe duftet es nach Orange, Bergamotte und einem Hauch Ingwer. Durch eine fleischwolfähnliche Maschine drückt Nico Gleichmar eine helle, butterartige Masse, seine Kollegen formen daraus rechteckige Stücke und prägen den Schriftzug "Badeliebe" auf die Oberfläche. Hier bei der Lebenshilfe produzieren sie hochwertige Seifen.

Selbstbewusstsein der Mitarbeiter stärken

"Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, macht mir jeden Tag viel Spaß, ja ich bin froh, dass ich jetzt da bin", strahlt der junge Mann. Abwechslungsreiche Tätigkeiten, vom Konfektionieren bis hin zur Verpackung, und sinnliche, schöne Produkte: All das soll das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter stärken. Denn Jobs für Menschen mit Behinderung sollen nicht mehr eintönig oder langweilig sein, so das Ziel des Werkstattleiters, Volker Enser.

"Es geht uns nicht um das typische Werkstattprodukt, wir wollen uns ganz bewusst davon absetzen, wir wollen ein Produkt kreieren, verkaufen, auf den Markt bringen, das wettbewerbsfähig ist und dort auch bestehen kann." Das generiere eine immense Wertschätzung bei den Mitarbeitern. "Wenn die ihre Seife im Supermarkt stehen sehen und ihren Eltern sagen können 'Mama kuck, die Seife hab ich gemacht', dann ist das ein unbezahlbar gutes Gefühl bei den Mitarbeitern", ist sich der Werkstattleiter sicher.

Lebenshilfe Nürnberg produziert Brot aus der Flasche

Und Seife ist nicht das einzige Eigenprodukt der Lebenshilfe Nürnberg. Ein paar Zimmer weiter kommt das Brot in die Flasche. Zumindest die Zutaten. Vom Mehl bis hin zu den Sonnenblumenkernen. Das Ganze wird dann als eigene Marke verkauft – als "Bottled Bread". Zuhause muss es nur noch mit Wasser vermischt werden und kann dann in den Ofen. Ein nachhaltiges und spannendes Produkt – und eine weitere anspruchsvolle Aufgabe für die Beschäftigten der Lebenshilfe. Die Flaschen können individuell gestaltet werden – mit eigenen Etiketten – vom runden Geburtstag bis hin zum Firmenjubiläum. All das bieten sie hier als Service an, erklärt Teamleiterin Annett Oswald-Berger. Das schöne sei, dass die Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden und ständig dazulernen können. Der eine füllt die Flaschen ab, eine andere klebt die Etiketten auf und der nächste packt die Flaschen in die Versandkartons.