Seidenstraßen-Kongress in Nürnberg

Mit der neuen Seidenstraße will die Volksrepublik Handelswege zwischen China und der Welt ausbauen und den Zugang zu neuen Märkten besser vernetzen. Die fränkische Metropolregion ist ein Knotenpunkt an der neuen Seidenstraße und profitiert schon heute davon: Vom Nürnberger Hafen startet wöchentlich ein Güterzug, der Nürnberg mit der 15-Millionen-Einwohner-Metropole Chengdu im Westen Chinas verbindet.

Fleck: "Chinas Initiative wird die Weltwirtschaft entscheidend prägen"

Den rund 250 Teilnehmern des Seidenstraßen-Kongresses in Nürnberg werden neue Wege aufgezeigt. In Beratungsgesprächen können sich die Unternehmer über Kontakte und neue Möglichkeiten in China informieren. Unternehmen wie Max Bögel und Rödl und Partner berichten über ihre langjährigen Erfahrungen entlang der Seidenstraße.

"Chinas Belt and Road Initiative wird die Weltwirtschaft entscheidend prägen und zahlreiche neue Wirtschaftsregionen entstehen lassen. Davon können europäische Unternehmen profitieren", so Roland Fleck, Chef der Messe Nürnberg.