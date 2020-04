"Sehr zufrieden": Positive Osterbilanz der Polizei in Oberbayern

Die Kurzbilanz der drei Polizeipräsidien in München und Oberbayern zur Einhaltung der Allgemeinverordnung über die Osterfeiertage fällt – Stand Ostermontag am Mittag – positiv aus. Man sei sehr zufrieden, so ein Sprecher der Münchner Polizei. Obwohl sich wegen des schönen Wetters sehr viele Menschen draußen an der Isar, in Parks und Grünanlagen aufgehalten hätten, sei es zu wenig Beanstandungen gekommen.

317 Anzeigen in Stadt und Landkreis München

Bei knapp 5.900 am Ostersonntag in der Landeshauptstadt und dem Landkreis durchgeführten Kontrollen wurden 317 Verstöße angezeigt, alle betrafen laut Polizei die wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen. So mussten Beamte am Sonntagabend eine Grillparty mit 51 feiernden Personen im Innenhof eines Studentenwohnheims auflösen. Die Beteiligten, überwiegend zwischen 20 und 30 Jahre alt, wurden wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Rosenheim: Mit Hubschraubern Wanderwege und Hütten kontrolliert

Wenig Ausflugsverkehr und eine ruhige Einsatzlage registrierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Aufgrund des sonnigen Frühlingswetters hatte sich die Polizei hier im Alpenvorland und in den Bergen auf eine erhöhte Kontrolltätigkeit eingestellt. Kräfte der Alpinen Einsatzgruppe überwachten mit Unterstützung von Hubschraubern Wanderwege und Berghütten. Ein Paar aus Ingolstadt, das sich bei einer Tour verirrt hatte, musste am Samstag total erschöpft von der Bergwacht und einem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht werden.

Auch die beliebten Seen im (Kontroll-)Blick

Die Wasserschutzpolizei Prien war auf dem Chiemsee unterwegs. Diensthundeführer und Reiterstaffel patrouillierten am Königssee, Waginger See und am Tegernsee sowie am Westufer des Starnberger Sees. Probleme gab es hier nach Angaben der Polizei keine.

Die Kontrollgruppe Motorrad registrierte an den üblicherweise stark frequentierten Strecken nur wenige Biker. Dreizehn Motorradfahrer verstießen gegen die Ausgangsbeschränkung und wurden angezeigt. Gegen einen Münchner Biker, der vor der Kontrolle flüchten wollte, wurde zusätzlich Strafanzeige gestellt.

Polizeipräsident: Sehr diszipliniertes Verhalten

Insgesamt gab es im südlichen Oberbayern zwischen Karfreitag und Sonntagfrüh 7.500 Kontrollen mit 755 angezeigten Zuwiderhandlungen. Diese Zahlen zeigten, dass sich die Menschen sehr diszipliniert verhalten hätten, resümiert Polizeipräsident Robert Kopp. Auch seine Kollegen vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt berichten von einer niedrigen Zahl an Beanstandungen.

"Ich bin stolz darauf, dass sich die Menschen erneut sehr diszipliniert verhalten haben." Robert Kopp, Polizeipräsident Oberbayern Süd

Kaum Verkehr auf Bundesstraßen und Autobahnen

Am Ammersee und am Ostufer des Starnberger Sees hielten sich viele Ausflügler auf, Gründe zum Einschreiten gab es demnach aber nicht. Auch auf den Bundesstraßen und Autobahnen stellte die Polizei nur ein geringes Verkehrsaufkommen fest. Insgesamt wurden im nördlichen Oberbayern über das verlängerte Wochenende 8.300 Kontrollen durchgeführt und über 500 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen angezeigt.

Stau bei "Drive through"-Segnung von Osterkörben

Für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz sorgte ein österlicher Stau im Landkreis Freising. Dort gab es in Attenkirchen die Möglichkeit, seinen Osterkorb in einer "Drive through"-Variante weihen zu lassen, also mit einem kurzen Autostopp. Das Angebot war so beliebt, dass etwa 1.200 Fahrzeuge Schlange standen und die Polizei den Verkehr regeln musste.