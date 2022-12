"Sehr viel Filz": Masken-Ausschuss befragt bayerische Minister

Es gibt Zeugenbefragungen und eine Beweisaufnahme, aber weder Verurteilung noch Freispruch. "Wir werden als Untersuchungsausschuss niemanden ins Gefängnis bringen", sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher mit Blick auf die Masken-Affäre. "Das ist allerdings auch nicht unser Auftrag." Vielmehr gehe es um politische Hygiene. Die rund 40 Sitzungen des Ausschusses hätten gezeigt, dass es dringend notwendig sei, für Transparenz zu sorgen. "Es gibt wahnsinnig viel zu tun, um mit der Günstlingswirtschaft der CSU in Bayern noch aufzuräumen."

Untersuchungsausschuss: Befragung von Entscheidungsträgern

Der Untersuchungsausschuss Maske soll Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Abgeordneten und teils hohe Provisionszahlungen auch an Parlamentarier aufklären.

Zum Abschluss der Beweisaufnahme werden diese und nächste Woche die maßgeblichen politischen Entscheidungsträger Rede und Antwort stehen: ein ehemaliger Staatssekretär, gleich fünf Minister und schließlich auch noch Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Ihre Befragung soll für mehr Klarheit darüber sorgen, welche Rolle bei den umstrittenen Geschäften Kabinettsmitglieder, die Staatskanzlei und Söder gespielt haben.

Mehrfacher Vorwurf des "Filzes"

Im Fokus des Ausschusses stehen vor allem Maskengeschäfte, für deren Vermittlung der CSU-Politiker Alfred Sauter und die Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, Andrea Tandler, Millionenprovisionen kassiert hatten. Ein weiterer Deal wurde – ohne finanziellen Nutzen – vom damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eingefädelt und von Ministerpräsident Söder persönlich forciert. Der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann betont, der Scheuer-Deal wäre genauso wie weitere Geschäfte ohne den Untersuchungsausschuss erst gar nicht aufgedeckt worden. Somit habe sich gezeigt: "Das Versprechen der Regierung, die Maskenaffäre selbst aufzuarbeiten, war nichts wert."

Nach Meinung Rinderspachers hat der Ausschuss dokumentiert, dass gute Aussichten auf ein Geschäftsabschluss derjenige habe, der die Telefonnummer einer CSU-Europaabgeordneten oder einer CSU-Ministerin kenne. Wer sich dagegen an die Regeln des Vergaberechts halte, schaue schnell mal "mit dem Ofenrohr ins Gebirge", sagt der SPD-Politiker. "Das nennt man Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz, Patronage." Für Rinderspacher steht als Erkenntnis jetzt schon fest: "Seit den Zeiten von Franz Josef Strauß ist der CSU-Filz in Bayern ganz gewiss nicht geringer geworden."

Von "sehr viel Filz" spricht auch Helmut Kaltenhauser von der FDP. Und Gerd Mannes von der AfD attestiert der Staatsregierung eine schlechte Leistung: Sie habe für Masken zu hohe Preise gezahlt und nicht auf die Qualität geachtet: "Man kann sagen, das waren Schrottmasken."

CSU sieht Staatsregierung entlastet

Zu einer ganz anderen Einschätzung kommt dagegen Winfried Bausback von der CSU, der den Ausschuss leitet. Es hätten sich einige wenige in der Pandemie bereichert – das sei "moralisch verwerflich und in höchstem Maße unanständig". Weitere Fälle von persönlicher Bereicherung in der Pandemie habe der Untersuchungsausschuss aber nicht ans Licht gebracht.

Versuche der Opposition, Bayern als Heimat der Korruption zu brandmarken hätten sich als Vorverurteilung entpuppt und seien wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen, betont der frühere bayerische Justizminister.

Söders SMS: "Müsst Ihr nehmen"

Auf drei Tage ist die Befragung der bayerischen Spitzenpolitiker im U-Ausschuss aufgeteilt. Für nächste Woche sind Europaministerin Melanie Huml (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sowie abschließend Söder geladen. Den Auftakt an diesem Montag machen Innenminister Joachim Herrmann, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Ex-Innenstaatssekretär Gerhard Eck (alle CSU).

Eck war wegen der Corona-Krise zur Verstärkung temporär ins Gesundheitsministerium versetzt worden. Als das Ministerium das von Scheuer angestoßene Geschäft wegen Zweifeln an der Qualität der Masken ablehnen wollte, schickte Söder Ende März 2020 an Eck eine SMS mit der klaren Ansage: "Müsst Ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren!"

Auch Staatskanzleichef Herrmann hatte sich zuvor schon für einen Abschluss mit der Firma aus Scheuers Heimat Passau eingesetzt: Auf einem Zettel forderte er handschriftlich, den Passauer Firmenchef und eine weitere Person "sofort zu kontaktieren". Diesen Vermerk verschickte Herrmann als Anhang in einer Mail innerhalb der Staatskanzlei mit dem Betreff: "BM Scheuer" und der Forderung nach "SOFORTIGER Bearbeitung" im Beschaffungsamt. Mit der Passauer Firma wurde nach Söders Intervention ein Vertrag geschlossen, bessere Angebote anderer Firmen wurden laut Siekmann nicht berücksichtigt.

Welche Rolle spielte die Staatskanzlei?

Siekmann erhofft sich von der Befragung Ecks und Herrmanns Erkenntnisse, welche Rolle die Staatskanzlei als Schaltstelle der Macht in Bayern bei den Maskendeals hatte. "Was wussten die? Und warum haben die sich bei einzelnen Angeboten wie von Andreas Scheuer so massiv eingesetzt und Druck ausgeübt?" Gesundheitsminister Holetschek werde sich dafür verantworten müssen, dass er keinen einzigen der "Amigo-Deals trotz massiver Lieferverzögerungen, trotz etlicher Reklamationen nachverhandelt oder gekündigt" habe.

Ausschuss-Chef Bausback verspricht zwar, es werde umfassend nachgefragt, dämpft aber zugleich Erwartungen: "Ich denke, das wird das Bild noch vervollständigen. Aber ich erwarte jetzt keine großen Überraschungen." Rinderspacher geht davon aus, dass die Minister einmal mehr auf den damaligen Maskennotstand verweisen werden. Aber selbst in Zeiten der Krise gebe es Vergabeegeln, an die man sich halten müsse, betont der SPD-Politiker. "Das war leider nicht immer überall der Fall."

Abschlussbericht voraussichtlich bis Ostern

Nach den Zeugenbefragungen wollen die Ausschussmitglieder am Abschlussbericht arbeiten, der voraussichtlich bis Ostern vorliegen soll. Zu einer einhelligen Beurteilung werden CSU und Freie Wähler auf der einen und die Opposition auf der anderen Seite wohl auch nach der Befragung von Söder und Co nicht kommen.