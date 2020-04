Sehnsuchtsort Wertstoffhof - zu Besuch in Königsbrunn

Nach fünf Wochen Ausgangsbeschränkungen haben auch die Bewohner von Königsbrunn im Landkreis Augsburg ein kleines Stück Normalität zurückbekommen: Der Wertstoffhof wurde wieder geöffnet. Und dass die Einrichtung schmerzlich vermisst wurde, zeigte sich schon an der Warteschlange: Zweitweise warteten schon vor neun Uhr 25 Autofahrer vor dem Tor, im Kreis aufgereiht auf dem Festplatz, auf dem heuer keine "Gautsch" stattfinden wird, auch das Königsbrunner Volksfest ist gerade abgesagt worden.

Strikte Auflagen im Wertstoffhof

Denn für den Wertstoffhof-Betrieb gelten strikte Auflagen: Maximal vier Personen gleichzeitig dürfen in den Container-Hof einfahren. Die Mitarbeiter tragen Masken, sie dürfen beim Ausladen der teils schweren Sperrmüllteile aber nicht helfen, um niemandem zu nahe zu kommen. Außerdem sind die Bürger gehalten, möglichst rasch auszuladen und ihren Müll in die Container zu sortieren, damit die Warteschlange nicht allzulang wird.

20 Minuten in der Schlage

Rudi Guranti ist gerade umgezogen: "Deswegen waren wir ganz froh, dass wir unser Zeug hier loswerden können." 20 Minuten hat er in der Schlange gewartet und räumt zügig seinen Auto-Anhänger leer. Heinrich Niggel hat Elektrokabel und Schutt in seinem Kofferraum, sein Sohn renoviert gerade das Haus. "Das ist man so froh, dass man‘s los ist!"

Guiseppe Spenga ist normalerweise beim Königsbrunner Bauhof beschäftigt. Er hilft auf dem Werstoffhof auf, damit ältere Mitarbeiter zuhause bleiben können. Sie wäre ja durch eine Corona-Infektion stärker gefährdet als Jüngere.

Ratschen nicht erwünscht

Immer wieder rufen sich die Königsbrunner etwas zu, über ein, zwei Autos hinweg. Gerade hier, bei schönstem Sonnenschein würden normalerweise viele noch ein bißchen bleiben und mit Bekannten ratschen. "Aber das geht nicht" sagt Guiseppe Spenga. "Anderthalb Stunden warten, das will ja niemand", sagt er. Schon am frühen Morgen warten einige eine Dreiviertelstunde, bis sie ihr Auto auf dem Hof fahren dürfen.

Auch Katharina Rausch-Traubenberg beeilt sich, und dabei ist sie schon 84. Das laufe doch alles sehr diszipliniert ab, sagt sie erleichtert. Und sie ist "dankbar, dass ich mein Zeug los bin". Stress bereitet ihr nur die Maske, die sie trägt: Die sei eine "Katastrophe".

Sonderschichten mit langen Öffnungszeiten

Damit die Königsbrunner ihre angesammelten Kartonagen und ihren Sperrmüll auch loswerden, legt die Belegschaft auf dem Wertstoffhof auch am Freitag und Samstag Sonderschichten mit extra langen Öffnungszeiten ein. Atar Suad vom eigens engagierten Sicherheitsdienst sagt dann noch, die meisten Leute würden eine „gute Stimmung“ und Geduld mitbringen. Darauf hoffen die Männer am Wertstoffhof auch in den kommenden Tagen.